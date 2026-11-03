La Roma ribaltata sul più bello dal Manchester United 

Manchester Utd 3

Roma 2

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens, Dalot, Maguire (44' de Ligt), Heaven, Yoro, Baleba (6' st Tielemans), Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernades (44' st Mount), Diallo, Matheus Cunha. In panchina Darlow, Heaton, Mazraoui, Martinez, Santos, Lacey, Fletcher, Amass, Zirkzee. All. Carrick.

Roma (3-4-2-1) : Vasquez, Mancini (30' st Ghilardi), Balerdi, Hermoso (31' Ndicka), Rensch (21' pt Lulli), Cristante, De Roon, Wesley, Soulé, Mora (1' st Pisilli), Malen (33' Castro). In panchina De Marzi, Koulierakis, Molina, Di Nunzio. All. Gasperini.

Arbitro : Manzano (Spagna).

Reti : nel pt 11' Soulé, 17' Malen (rigore); nel st 13' Bruno Fernandes (rigore), 38' e 41' Matheus Cunha.

Manchester. Bella e a tratti entusiasmante per un tempo, in sofferenza continua per il resto del match. La Roma di Gasperini è uno show nei primi 45' anche in Champions all'Old Trafford, dove va in vantaggio 2-0 nel primo tempo per poi crollare nella ripresa, farsi riprendere e cedere 3-2 contro un Manchester United dato in piena crisi di gioco.

Giallorossi subito avanti con l'1-0 firmato Soulé (controllo e sinistro sul primo palo), poi il rigore realizzato da Malen al 17’ (assegnato per il tocco col braccio di Heaven sul forte tiro di Soulé) per il doppio vantaggio e tante occasioni sprecate.

Nel secondo tempo la partita si rovescia con lo United capace di cambiare passo grazie anche ad un rigore contestato dai giallorossi, parato da Vasquez, fatto ripetere e infine realizzato da Bruno Fernandes al 13’. Poi la squadra di Gasperini riesce solo a difendersi e nel finale subisce il pari e il sorpasso con la doppietta di Cunha sulla falsa riga di quanto era successo all'Olimpico contro il Real Madrid. Il 2-2 al 38’: cross da sinistra al centro dell'area di rigore. Balerdi, in netto anticipo, liscia il pallone regalando a Cunha la chance di mettere dentro, tutto solo, la rete del pareggio. Passano tre minuti e lo United completa la rimonta sempre grazie a Cunha (che alla fine si fa espellere). Lacey, sulla destra, serve il brasiliano che entra in area e, leggermente defilato, con un destro potentissimo sul primo palo batte Vasquez, 3-2.

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