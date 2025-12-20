La protesta: «No a un’Isola da 41 bis e ai trasferimenti di massa dei detenuti» 

Comitati, istituzioni, cittadini: la Sardegna insorge contro la possibilità che l’Isola si trasformi in un grande carcere per detenuti al 41 bis. Il presidente della Provincia di Nuoro lancia una mobilitazione, mentre da Gavoi esponenti della società civile e sindaci propongono una mobilitazione generale. Nel frattempo i detenuti di Uta, attraverso il cappellano, inviano le loro lettere di Natale a Papa Leone XIV. «Se vieni a trovarci - è scritto in una lettera - magari ci sistemano le docce».
