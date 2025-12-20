Nordio: dopo il referendum la riforma del processo 

La data del referendum ancora non c'è, anche se le voci parlano dei primi giorni di marzo, ma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, guarda oltre e annuncia la riforma del processo penale. «Chiusa la parentesi del referendum, che mi auguro essere confermativa, metteremo subito mano al processo penale che vogliamo riportare ai suoi primordi ispirati a una medaglia d'argento della Resistenza: il professor Vassalli», afferma il Guardasigilli collegandosi in video al congresso di “Nessuno tocchi Caino” a Milano.

Nordio ribadisce che via Arenula sta lavorando «per un nuovo codice di procedura penale che enfatizzi i momenti del garantismo». Parole che arrivano a distanza di pochi giorni dalla riunione conclusiva della commissione per la riforma presieduta da Antonio Mura che in quasi tre anni di lavoro, che verranno cristallizzati in una relazione, ha affrontato il tema del nuovo perimetro in cui dovrà svolgersi il processo. Questo, secondo Nordio, dovrà imperniarsi «sulla presunzione di innocenza, la certezza di una pena e la rieducazione del condannato»: l’obiettivo, spiega, è riportare il codice di procedura alla sua «originaria dimensione», secondo i principi di parità delle parti e del contraddittorio nella formazione della prova.

