VaiOnline
Giustizia
21 dicembre 2025 alle 00:33

Nordio: dopo il referendum la riforma del processo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La data del referendum ancora non c'è, anche se le voci parlano dei primi giorni di marzo, ma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, guarda oltre e annuncia la riforma del processo penale. «Chiusa la parentesi del referendum, che mi auguro essere confermativa, metteremo subito mano al processo penale che vogliamo riportare ai suoi primordi ispirati a una medaglia d'argento della Resistenza: il professor Vassalli», afferma il Guardasigilli collegandosi in video al congresso di “Nessuno tocchi Caino” a Milano.

Nordio ribadisce che via Arenula sta lavorando «per un nuovo codice di procedura penale che enfatizzi i momenti del garantismo». Parole che arrivano a distanza di pochi giorni dalla riunione conclusiva della commissione per la riforma presieduta da Antonio Mura che in quasi tre anni di lavoro, che verranno cristallizzati in una relazione, ha affrontato il tema del nuovo perimetro in cui dovrà svolgersi il processo. Questo, secondo Nordio, dovrà imperniarsi «sulla presunzione di innocenza, la certezza di una pena e la rieducazione del condannato»: l’obiettivo, spiega, è riportare il codice di procedura alla sua «originaria dimensione», secondo i principi di parità delle parti e del contraddittorio nella formazione della prova.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

E il conto sale ancora di più se si considerano tutte le opere finanziate col Pnrr

Con la privatizzazione di Sogaer un regalo da 250 milioni di euro

Le strutture di Cagliari, Olbia e Alghero hanno un’alta qualità  grazie ai soldi pubblici spesi nel tempo da Regione e Stato 
Al. Car.
Il caso

«Caro Papa Leone, se vieni a trovarci sistemano le docce»

Il cappellano don Gabriele Liriti: «Sono giornate molto difficili» 
Francesco Pintore
Il caso

Mafiosi a Nuoro, Provincia e Comuni pronti alla rivolta

Il presidente Ciccolini: scelta inaccettabile E il sindaco di Gavoi lancia un comitato 
Giorgio Ignazio Onano
L’operazione

Eroina e coca: undici arresti per la droga delle feste

Il colpo allo spaccio: sequestri della Polizia a Cagliari, Pula, Selargius e Quartucciu 
Matteo Vercelli
Cultura

Le opere di Liliana Cano colorano Oliena

Dai murales ai dipinti conservati nelle chiese, itinerario d’arte nel paese che la accolse 
Giovanna Pittalis
La festa

Una storia d’amore lunga 72 anni

Selargius, una vita insieme: «Il segreto? Rispettare le scelte dell’altro»  
Federica Lai
Accoglienza

Le comunità straniere incontrano la Chiesa: «Un Natale di speranza»

Dall’Ucraina alle Filippine: le storie di chi ha trovato nell’Isola una nuova casa  
Alessandra Ragas
La storia

«Dal 1995 in edicola, ora passo la mano a mia figlia Maura»

Rossella Scamutzi: così ho visto il paese cambiare sotto i miei occhi 
Ignazio Pillosu
Legge di bilancio

La manovra c’è. Giorgetti: non lascio

Dopo il caos arriva la versione definitiva, ora il rebus è l’aiuto a Kiev 
Il caso

Delitto di Garlasco, il Ris di Cagliari a caccia della verità

Una relazione lunga 300 pagine per riscrivere la scena del crimine  
Marco Noce
torino

Askatasuna, battaglia con la polizia

Scontri al corteo contro lo sgombero del centro sociale: nove agenti feriti 