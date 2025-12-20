VaiOnline
Accoglienza
21 dicembre 2025 alle 00:34

Le comunità straniere incontrano la Chiesa: «Un Natale di speranza» 

Dall’Ucraina alle Filippine: le storie di chi ha trovato nell’Isola una nuova casa  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una sfilata di bandiere, colori, voci e testimonianze. Così l’arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi ha incontrato gli immigrati della diocesi e le loro comunità religiose e nazionali, protagoniste dell’annuale momento dedicato agli auguri per le feste. Nel cuore del Natale la diocesi si è raccolta attorno a un presepe di volti, lingue e storie diverse, unite dallo stesso grande desiderio: la pace.

La cerimonia

L’evento, nato nel 2008 e organizzato dalla Chiesa di Cagliari, attraverso la Caritas diocesana in collaborazione con l’ufficio Migrantes, si è riconfermato nella mattinata di ieri nell’Aula Magna della curia arcivescovile. Qui Monsignor Baturi, ha incontrato le comunità di migranti in un momento di festa e condivisone.

Una dopo l’altra le rappresentanze di Ucraina, India, Pakistan, Nigeria, Congo, Eritrea, Filippine, Cina, Nepal - per citarne solo alcune - hanno preso parola nel nome di giustizia e fraternità. «Questo incontro nasce dal desiderio di promuovere una partecipazione corale alla costruzione della città, vissuta come unico destino e unica vocazione» ha dichiarato in apertura l’arcivescovo Baturi.

Le testimonianze

Ad aprire la mattinata un momento di preghiera. Poi, una dopo l’altra, le comunità hanno preso la parola, riempiendo lo spazio di canti tradizionali, inni alla pace e gesti di dono. «Sono arrivata qui dalla Repubblica Dominicana per amore, la mia è stata una migrazione per scelta» racconta con serenità Elizabeth Rijo, presidente del coordinamento diaspore in Sardegna. Ma dietro quel sorriso affiora la consapevolezza di tante altre vite: «il 95% delle persone che riempiono questa sala oggi hanno lasciato la propria casa per disperazione. Chi scappa dal cambiamento climatico, chi perché non poteva mangiare a casa propria, chi lascia indietro guerra e genocidi». L'augurio, semplice e potente « è che qui in Italia tutti possano coronare il proprio sogno di avere una vita migliore. Perché se c'è giustizia, non c'è bisogno di lottare per la pace». Sul palco anche gli studenti del corso di italiano della comunità di sant’Egidio. Parlano di famiglia, radici e futuro: «tutti noi siamo arrivati nella splendida isola della Sardegna con un grande obiettivo: sentirci parte della grande famiglia italiana». A chiudere il cerchio, la comunità nigeriana: «la diversità è una ricchezza non un limite. Siamo tanti paesi diversi, ognuno rappresenta la sua terra. Ogni seme piantato oggi, domani diventerà un albero grande».

Il messaggio di pace

Nelle parole di Don Marco Lai, direttore della Caritas cagliaritana, l’invito a costruire un “noi” comunitario: «in un'epoca attraversata da conflitti e ingiustizie, ricordare i valori dell’ascolto e dell’incontro diventa un atto necessario».

In prossimità del Natale dunque «siamo memori dell'invito di Gesù ad accogliere e a visitare tutti coloro che hanno bisogno di parole di speranza, di amicizia e di festa. Specialmente in questo momento di turbamento per le tante guerre che insanguinano il mondo», conclude Monsignor Baturi. «Nell’incontro con queste comunità è come se ci facessimo prossimi ai loro popoli di provenienza, accendendo un una piccola fiammella di luce in un buio che spesso rende incerti e terrorizza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

E il conto sale ancora di più se si considerano tutte le opere finanziate col Pnrr

Con la privatizzazione di Sogaer un regalo da 250 milioni di euro

Le strutture di Cagliari, Olbia e Alghero hanno un’alta qualità  grazie ai soldi pubblici spesi nel tempo da Regione e Stato 
Al. Car.
Il caso

«Caro Papa Leone, se vieni a trovarci sistemano le docce»

Il cappellano don Gabriele Liriti: «Sono giornate molto difficili» 
Francesco Pintore
Il caso

Mafiosi a Nuoro, Provincia e Comuni pronti alla rivolta

Il presidente Ciccolini: scelta inaccettabile E il sindaco di Gavoi lancia un comitato 
Giorgio Ignazio Onano
L’operazione

Eroina e coca: undici arresti per la droga delle feste

Il colpo allo spaccio: sequestri della Polizia a Cagliari, Pula, Selargius e Quartucciu 
Matteo Vercelli
Cultura

Le opere di Liliana Cano colorano Oliena

Dai murales ai dipinti conservati nelle chiese, itinerario d’arte nel paese che la accolse 
Giovanna Pittalis
La festa

Una storia d’amore lunga 72 anni

Selargius, una vita insieme: «Il segreto? Rispettare le scelte dell’altro»  
Federica Lai
La storia

«Dal 1995 in edicola, ora passo la mano a mia figlia Maura»

Rossella Scamutzi: così ho visto il paese cambiare sotto i miei occhi 
Ignazio Pillosu
Legge di bilancio

La manovra c’è. Giorgetti: non lascio

Dopo il caos arriva la versione definitiva, ora il rebus è l’aiuto a Kiev 
Il caso

Delitto di Garlasco, il Ris di Cagliari a caccia della verità

Una relazione lunga 300 pagine per riscrivere la scena del crimine  
Marco Noce
torino

Askatasuna, battaglia con la polizia

Scontri al corteo contro lo sgombero del centro sociale: nove agenti feriti 