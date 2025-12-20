Le comunità straniere incontrano la Chiesa: «Un Natale di speranza» 

Una sfilata di bandiere, colori, voci e testimonianze. Così l’arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi ha incontrato gli immigrati della diocesi e le loro comunità religiose e nazionali, protagoniste dell’annuale momento dedicato agli auguri per le feste. Nel cuore del Natale la diocesi si è raccolta attorno a un presepe di volti, lingue e storie diverse, unite dallo stesso grande desiderio: la pace.

La cerimonia

L’evento, nato nel 2008 e organizzato dalla Chiesa di Cagliari, attraverso la Caritas diocesana in collaborazione con l’ufficio Migrantes, si è riconfermato nella mattinata di ieri nell’Aula Magna della curia arcivescovile. Qui Monsignor Baturi, ha incontrato le comunità di migranti in un momento di festa e condivisone.

Una dopo l’altra le rappresentanze di Ucraina, India, Pakistan, Nigeria, Congo, Eritrea, Filippine, Cina, Nepal - per citarne solo alcune - hanno preso parola nel nome di giustizia e fraternità. «Questo incontro nasce dal desiderio di promuovere una partecipazione corale alla costruzione della città, vissuta come unico destino e unica vocazione» ha dichiarato in apertura l’arcivescovo Baturi.

Le testimonianze

Ad aprire la mattinata un momento di preghiera. Poi, una dopo l’altra, le comunità hanno preso la parola, riempiendo lo spazio di canti tradizionali, inni alla pace e gesti di dono. «Sono arrivata qui dalla Repubblica Dominicana per amore, la mia è stata una migrazione per scelta» racconta con serenità Elizabeth Rijo, presidente del coordinamento diaspore in Sardegna. Ma dietro quel sorriso affiora la consapevolezza di tante altre vite: «il 95% delle persone che riempiono questa sala oggi hanno lasciato la propria casa per disperazione. Chi scappa dal cambiamento climatico, chi perché non poteva mangiare a casa propria, chi lascia indietro guerra e genocidi». L'augurio, semplice e potente « è che qui in Italia tutti possano coronare il proprio sogno di avere una vita migliore. Perché se c'è giustizia, non c'è bisogno di lottare per la pace». Sul palco anche gli studenti del corso di italiano della comunità di sant’Egidio. Parlano di famiglia, radici e futuro: «tutti noi siamo arrivati nella splendida isola della Sardegna con un grande obiettivo: sentirci parte della grande famiglia italiana». A chiudere il cerchio, la comunità nigeriana: «la diversità è una ricchezza non un limite. Siamo tanti paesi diversi, ognuno rappresenta la sua terra. Ogni seme piantato oggi, domani diventerà un albero grande».

Il messaggio di pace

Nelle parole di Don Marco Lai, direttore della Caritas cagliaritana, l’invito a costruire un “noi” comunitario: «in un'epoca attraversata da conflitti e ingiustizie, ricordare i valori dell’ascolto e dell’incontro diventa un atto necessario».

In prossimità del Natale dunque «siamo memori dell'invito di Gesù ad accogliere e a visitare tutti coloro che hanno bisogno di parole di speranza, di amicizia e di festa. Specialmente in questo momento di turbamento per le tante guerre che insanguinano il mondo», conclude Monsignor Baturi. «Nell’incontro con queste comunità è come se ci facessimo prossimi ai loro popoli di provenienza, accendendo un una piccola fiammella di luce in un buio che spesso rende incerti e terrorizza».

