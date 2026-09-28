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La festa.
29 settembre 2026 alle 00:28

La Polizia celebra il suo patrono 

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Un cerimonia commemorativa e la santa messa. Così oggi la Polizia di Stato celebrerà la ricorrenza del suo patrono San Michele Arcangelo.

La giornata prevede, alle 10, una cerimonia commemorativa intitolata a Giovanni Palatucci nell’omonima piazza: sarà apposta una targa elogiativa donata da Adriano Picciau, cagliaritano insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Saranno presenti il vice prefetto vicario, il questore, monsignor Gianfranco Zuncheddu, le autorità civili, militari e religiose.

Alle 11.30 seguirà la Santa Messa officiata dall’arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi, nella chiesa di San Michele in via Ospedale, concelebrata dal Cappellano della Polizia, don Eugenio Cocco e padre Giulio dell’ordine dei Gesuiti. La liturgia sarà accompagnata dal primo violino del Teatro San Carlo di Napoli Fabrizio Falasca e dalla pianista dell’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari Mayuni Ogawa che eseguiranno alcuni brani.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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