La pole è di George Russel 

In Canada il vento soffia per la Mercedes. Sulla pista Villeneuve di Montreal, George Russell si prende con un super giro finale la pole position del Gran Premio e posiziona la scuderia di Toto Wolff tra le rivali più agguerrite alla McLaren in questa seconda parte di stagione. E' la sesta pole in carriera per il pilota britannico che con gomma gialla sfreccia e fa un mezzo miracolo in 1:10.899, strappando il primo posto in griglia a Max Verstappen.

Il campione del mondo della Red Bull parte in prima fila, mentre stavolta saranno costrette a inseguire le McLaren: Oscar Piastri ha chiuso con il terzo tempo, lui che proprio nel giro lanciato conclusivo aveva realizzato il miglior crono, prima di essere superato nell'ordine da Verstappen e dal poleman a sorpresa Russell. Quarto tempo per l'altra Mercedes di Kimi Antonelli, che precede la Ferrari di Lewis Hamilton, quinto, mentre è solo ottavo Charles Leclerc (dietro all'altra McLaren di Lando Norris) che paga un errore proprio nel giro per la pole, dove pure aveva fatto registrare il miglior tempo nel primo settore. Per Russell finisce il digiuno da pole che durava da 10 GP e 189 giorni. E ora parte davanti a tutti a caccia di conferme dopo la super prestazione in qualifica. Dove peraltro, nelle prime due sessioni non aveva fatto vedere granché in termini di prestazione.

La cronaca

Nel corso della Q1 si è aperto il cofano della Williams di Albon: pericolo in pista per le parti della monoposto finite sull'asfalto, e bandiera rossa. Dopo alcuni minuti di pausa riparte la sessione con i meccanici della Williams che sono riusciti a rimettere in piedi la monoposto del pilota thailandese che chiude sesto la prima parte delle qualifiche, da cui restano fuori Sainz, Bortoleto, Stroll, Lawson e Gasly. Le McLaren hanno subito fatto l'andatura davanti a tutti con Norris meglio di Piastri, e la Ferrari di Lewis Hamilton comunque al passo con il terzo tempo. Il più veloce nella seconda sessione di qualifiche è invece Russell che mette la sua Mercedes davanti a Norris, terza ancora la Ferrari questa volta con Charles Leclerc al volante. Primo degli eliminati Tsunoda su Red Bull (penalizzato di 10 posizioni partirà in ultima posizione). La tappa canadese insomma rimescola le carte: deludono le fin qui dominanti McLaren, che non vanno oltre il terzo posto di Piastri e il settimo di Norris. Tra i no si iscrive anche Leclerc, che si è lamentato per non aver potuto completare l'ultimo giro in Q3 a causa di un errore in curva-6.

