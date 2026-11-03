La pista di Terramaini da un milione di euro: il traguardo è lontano 

Un chilometro e cento metri di pista ciclabile, un investimento da 1,1 milioni di euro e una data di apertura ancora tutta da definire. Il nuovo collegamento di Terramaini, tra via dei Conversi e via Tramontana, rappresenta uno dei tasselli della rete ciclabile cittadina, ma per vedere l’opera completata bisognerà ancora attendere. Il progetto prevede un percorso largo almeno due metri e mezzo, con pavimentazione in calcestruzzo architettonico, parapetti di protezione e un impianto di illuminazione a led. «Dei fondi complessivamente disponibili, 960 mila euro sono destinati ai lavori. Il cronoprogramma prevede 60 giorni di interventi, ma sulla data di apertura pesa anche il rispetto dei vincoli ambientali imposti per tutelare l’avifauna: alcune lavorazioni non possono essere eseguite dal primo marzo al 30 settembre», spiega Roberto Mura, Alleanza Sardegna.

Resta inoltre da definire la sicurezza degli attraversamenti in prossimità degli svincoli dell’Asse Mediano, dove la velocità delle auto e la scarsa visibilità rappresentano le principali criticità. Tra le soluzioni ipotizzate, una nuova segnaletica, bande di rallentamento e un attraversamento rialzato. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA