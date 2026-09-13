La piazzetta appena ristrutturata finisce nel mirino dei vandali 

Ha resistito pochi mesi la piazzetta della circoscrizione della storica frazione mineraria Bacu Abis, sistemata dal Comune con un intervento di riqualificazione arricchita dall'opera dell'artista Giorgio Casu. Alcuni giorni fa qualcuno si è divertito non solo ad abbandonare dei rifiuti sui gradoni ma ha pure danneggiato e macchiato la pavimentazione. «Condizioni - condanna il sindaco Pietro Morittu - che non possono essere considerate accettabili in uno spazio pubblico recentemente riqualificato e restituito alla comunità: condanniamo con fermezza comportamenti che manifestano una grave mancanza di rispetto verso i beni comuni, verso chi li utilizza e verso il lavoro e le risorse impiegate per renderli più belli e fruibili». Una piazza, un parco, una strada o un’opera pubblica appartengono a tutti ma non è certo la prima volta che in città, centro urbano o periferie, imperversano teppisti e maleducati: «Danneggiare o sporcare - conclude Morittu - significa sottrarre valore a un bene collettivo: richiamiamo tutti a un maggiore senso di responsabilità e di rispetto degli spazi pubblici». Simile comportamento era avvenuto anche in città nel nuovo parco lineare Rio Cannas: teppisti in azione pochi giorni dopo la fine dei lavori.

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