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Bosa.
30 ottobre 2026 alle 00:14

«La pace non è un’utopia: ecco come raggiungerla» Premiato il tema di un 18enne 

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In un tempo segnato da guerre, tensioni internazionali e profonde divisioni tra i popoli, scegliere di approfondire il tema della pace significa guardare al futuro con responsabilità e consapevolezza. È il percorso compiuto da Ruben Puggioni, 17enne di Scano di Montiferro e neodiplomato dell'istituto Superiore “Pischedda” di Bosa, vincitore della borsa di studio promossa dal Rotary club Bosa per il tradizionale concorso dedicato agli studenti dell'istituto.

Il riconoscimento, di 800 euro, è destinato a sostenere il futuro percorso universitario del giovane, distintosi non solo per il merito scolastico ma anche per la qualità dell'elaborato. Ruben Puggioni ha scelto il tema “Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti”, realizzando un lavoro apprezzato per la capacità di analisi e per la maturità con cui ha affrontato una delle questioni più attuali dello scenario mondiale.

«La pace non è un'utopia – afferma Ruben Puggioni - ma un processo sistematico, concreto e sostenibile. Attraverso i Centri della pace del Rotary presenti nel mondo e l'assegnazione di borse di studio d'eccellenza, viene formata la cosiddetta “diplomazia di secondo livello”, un'infrastruttura globale di professionisti e operatori sul campo. Investire sul capitale umano significa radicare competenze nei territori in crisi, trasformando la formazione delle persone in un solido e duraturo presidio contro l'insorgere delle guerre».

La cerimonia di consegna si è svolta nell'aula Magna dell'istituto bosano alla presenza del presidente del Rotary club, Gianfranco Attene, e del vicepreside Iso Ledda, in rappresentanza della dirigente scolastica Rosella Uda. ( s. c. )

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