La Notte bianca torna il 18 settembre Scattata ieri la campagna di adesioni 

La Notte Bianca torna in città e da ieri sera sono aperte le manifestazioni di interesse per l'edizione 2026. L'appuntamento, promosso dal Comune di Nuoro in collaborazione con il Centro commerciale naturale Corso Garibaldi e quello di via Lamarmora, è venerdì 18 settembre, dalle 19. Commercianti, artigiani, pubblici esercizi e operatori possono aderire alla manifestazione con l'apertura straordinaria dei locali o con promozioni, allestimenti, degustazioni e iniziative musicali, artistiche e di intrattenimento. Possono partecipare inoltre cittadini, associazioni, enti culturali e scuole di musica, danza e teatro, con concerti, spettacoli, laboratori, mostre, e attività per famiglie. Il Comune di Nuoro coordinerà poi il programma e valuterà le proposte in base a coerenza e compatibilità con sicurezza, viabilità, spazi. I maggiori dettagli sono presenti nel sito del Comune e le domande dovranno essere inviate via pec entro le 23.59 di domenica 6 settembre.