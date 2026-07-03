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Sardegna 1.
04 luglio 2026 alle 00:34

La nostra terra “contada a is Pipius” 

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Prima puntata, alle 16 su Sardegna 1, della nuova docu-serie in lingua sarda “Incantu. Sa Sardigna contada a is Pipius”. L’esordio del programma è dedicato a due centri della Barbagia di Ottana: Bolotana, famosa per i suoi tappeti tradizionali e legata al nome di Benjamin Piercy, ingegnere inglese che progettò la rete ferroviaria isolana, e Orotelli, conosciuto per il nuraghe Aeddos, per le sue chiese, la sua sorgente solforosa e la casa museo dello scrittore Salvatore Cambosu. Testi a cura di Antonella Puddu, letti da Antonella Puddu e Renzo Cugis.

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