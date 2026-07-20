La mostra su Tutankhamon è un successo, esposizione prolungata sino al 31 agosto 

Resterà aperta fino al 31 agosto la mostra “Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta”, allestita nella Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy. La proroga arriva dopo il grande successo registrato dall’esposizione, che ha già richiamato oltre 50 mila visitatori. La chiusura era infatti inizialmente prevista per il 31 luglio.

La mostra propone un viaggio alla scoperta di uno dei ritrovamenti archeologici più importanti della storia, attraverso ricostruzioni in scala reale del tesoro del giovane faraone egizio. Il percorso ripercorre la celebre scoperta compiuta nel 1922 dall’archeologo britannico Howard Carter, che nella Valle dei Re riportò alla luce la tomba di Tutankhamon, rimasta pressoché intatta per oltre tremila anni: riproduzioni della celebre maschera funeraria, dei sarcofagi, dei carri cerimoniali, delle statue protettrici e di numerosi oggetti appartenuti al faraone. L’allestimento è arricchito da installazioni immersive e da un’esperienza in realtà virtuale che consente di esplorare l’intera tomba. L’esposizione è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 ed è organizzata da Sémata Società Cooperativa e dal Comune, attraverso l’assessorato alla Cultura in collaborazione con Innovation CGMZ e Full Media Service.

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