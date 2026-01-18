VaiOnline
Il lutto.
18 gennaio 2026 alle 01:09

La morte del presidente Commisso: quale futuro per la Fiorentina? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Choc Fiorentina. Nell'anno più difficile in serie A, con l'ultimo posto in classifica e l'incubo della retrocessione, arriva da New York la notizia della morte di Rocco Commisso, il 76enne presidente arrivato nel 2019 per riportare in alto il club. Firenze lo piange e si interroga sul futuro. Dai club rivali come la Juve o lontani come il Real Madrid, da Infantino a Renzi, è un'onda di emozioni e ricordi per il magnate italo americano. La squadra di Vanoli oggi giocherà comunque, a Bologna, dedicando una maglia nel riscaldamento per dire il suo "Grazie Rocco”, ma su tutti i campi di calcio dai minori alla serie A già ieri è stato osservato un minuto di silenzio.

Il futuro

Con la scomparsa di Commisso, il futuro della Fiorentina è una pagina vuota che la famigli sarà chiamata a riempire decidendo cosa fare: restare alla guida del club acquisito nel 2019 o passare la mano? Ora è il momento del dolore, poi però arriverà quello delle scelte che spetteranno alla famiglia, in primo luogo alla moglie Catherine, conosciuta proprio a Firenze, 50 anni di matrimonio e due figli, Giuseppe e Marisa, una presenza costante e importante al fianco del marito e sempre centrale nelle decisioni comprese quelle di acquisire la Fiorentina e costruire il Viola Park: spetterà a lei raccogliere e gestire l'eredità morale, economica, imprenditoriale, sportiva del marito. La priorità sarà occuparsi del futuro della Mediacom, impero delle comunicazioni da otto miliardi di dollari e 4500 dipendenti creato da Commisso negli Stati Uniti (nonché sponsor della Fiorentina con 25 milioni annui); ma inevitabilmente poi pensieri e decisioni riguarderanno anche il futuro della Fiorentina, una società che ha i conti in ordine e valutata secondo le stime intorno ai 350-400 milioni. Il futuro è nelle mani anche del nuovo general manager Fabio Paratici, che sbarca nel momento più difficile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore