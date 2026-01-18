La morte del presidente Commisso: quale futuro per la Fiorentina? 

Choc Fiorentina. Nell'anno più difficile in serie A, con l'ultimo posto in classifica e l'incubo della retrocessione, arriva da New York la notizia della morte di Rocco Commisso, il 76enne presidente arrivato nel 2019 per riportare in alto il club. Firenze lo piange e si interroga sul futuro. Dai club rivali come la Juve o lontani come il Real Madrid, da Infantino a Renzi, è un'onda di emozioni e ricordi per il magnate italo americano. La squadra di Vanoli oggi giocherà comunque, a Bologna, dedicando una maglia nel riscaldamento per dire il suo "Grazie Rocco”, ma su tutti i campi di calcio dai minori alla serie A già ieri è stato osservato un minuto di silenzio.

Il futuro

Con la scomparsa di Commisso, il futuro della Fiorentina è una pagina vuota che la famigli sarà chiamata a riempire decidendo cosa fare: restare alla guida del club acquisito nel 2019 o passare la mano? Ora è il momento del dolore, poi però arriverà quello delle scelte che spetteranno alla famiglia, in primo luogo alla moglie Catherine, conosciuta proprio a Firenze, 50 anni di matrimonio e due figli, Giuseppe e Marisa, una presenza costante e importante al fianco del marito e sempre centrale nelle decisioni comprese quelle di acquisire la Fiorentina e costruire il Viola Park: spetterà a lei raccogliere e gestire l'eredità morale, economica, imprenditoriale, sportiva del marito. La priorità sarà occuparsi del futuro della Mediacom, impero delle comunicazioni da otto miliardi di dollari e 4500 dipendenti creato da Commisso negli Stati Uniti (nonché sponsor della Fiorentina con 25 milioni annui); ma inevitabilmente poi pensieri e decisioni riguarderanno anche il futuro della Fiorentina, una società che ha i conti in ordine e valutata secondo le stime intorno ai 350-400 milioni. Il futuro è nelle mani anche del nuovo general manager Fabio Paratici, che sbarca nel momento più difficile.

