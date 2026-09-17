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Europa League.
18 settembre 2026 alle 00:20

La Juve è troppo forte per il Nec 

Riscatto bianconero: dopo lo scivolone con il Sassuolo finisce in goleada 

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Juventus 5

Nec 0

Juventus (3-4-2-1) : Grabara, Kalulu, Gatti, Lucumì, Celik, Douglas Luiz (23' st Koopmeiners), Sarr, McKennie (23' st Bremer), Nico Gonzalez (23' st Conceicao), Alajbegovic (26' st Kolo Muani), Woltemade (38' st Owusu). All.: Spalletti.

Nec (3-4-2-1) : Polster, Storm, San- dler (22' st Schuurs), Kabar (1' st Monteiro), Thomas, Bischoff (32' pt Geiger), Nejasmic, Lebreton (33' st Kers), Linssen (33' st Nuytinck), Chery, Tadic. All.: Schreuder.

Arbitro : Derevinskyi (Ucraina).

Reti : nel pt 8' Nico Gonzalez, 24' Alajbegovic, 35' Woltemade (r), nel st 30' Celik, 37' Kolo Muani.

Torino. La Juventus si riscatta in Europa, i bianconeri travolgono un modesto Nec e Spalletti può esultare per i primi gol dei suoi attaccanti. Nel 5-0 contro gli olandesi ci sono anche le firme di Woltemade e Kolo Muani, oltre alle prime volte di Alajbegovic e Celik e a Nico Gonzalez. Spalletti fa una mezza rivoluzione a partire dalla porta, dove c'è Grabara all'esordio in bianconero. La difesa è il punto debole degli olandesi, la Juve è già avanti dopo otto minuti: sul lancio lunghissimo di Grabara, Nico Gonzalez si infila nella voragine arretrata degli ospiti e, dopo l'uscita folle di Polster, appoggia in rete a porta spalancata. Quindi Sarr imbuca per McKennie che scappa alle spalle di Nejasmic e appoggia ad Alajbegovic, bravo a realizzare il 2-0. La Juve non si ferma: Alajbegovic lancia Nico Gonzalez che viene falciato da Kabar, il pallone del rigore viene consegnato a Woltemade che si sblocca per il tris in poco più di mezz'ora. Spalletti conferma l'undici di partenza anche per la ripresa. Spalletti poi sperimenta nuovamente il tandem Woltemade-Kolo Muani. Il francese vorrebbe sbloccarsi, ma si trasforma in assist-man lasciando sul posto Schuurs e servendo a Celik un pallone soltanto da buttare dentro. E, nella serata in cui segnano tutti, pure Kolo Muani riesce finalmente ad esultare per il 5-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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