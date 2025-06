La Giunta incontra i cittadini 

A Samassi l’amministrazione comunale ha incontrato i cittadini nell’aula consiliare per fare il punto sui primi tre anni di mandato e rispondere a domande e critiche. Muscas ha illustrato le opere concluse, in corso e future, come lo studio sull’abitato per contrastare gli allagamenti, il Ppcm e il Pai in approvazione, propedeutici al Puc, e gli interventi sulle scuole. Tra le urgenze affrontate e in corso: la carenza di loculi cimiteriali, la sistemazione del tetto della scuola media e la ristrutturazione dell’infanzia. In corso anche le indagini per decidere se ricostruire o ristrutturare le scuole primaria e secondaria. Nei primi tre anni di mandato, ha sottolineato la sindaca, è stato concluso il 39 per cento delle azioni in programma: un 40 per cento è ancora in corso e il 21 per cento è ancora da avviare.

Nella seconda parte dell’incontro, spazio alle domande dei cittadini. Una ha riguardato un tema molto sentito in paese: la mancata installazione di addobbi durante le scorse vacanze natalizie. Fra le richieste: orari più comodi per gli uffici comunali e dubbi sulla destinazione dei fondi per le feste. Su quest’ultimo tema, la sindaca ha spiegato: «Non abbiamo dato 7.000 euro a una sola festa, ma 9.000 per l’intera Estate samassese: tre mesi di eventi non sono paragonabili a un giorno solo». Quanto al Natale scorso, Muscas ha ammesso: «È stato sottotono, ma stiamo lavorando con la Pro Loco per migliorare». Sui dipendenti comunali: «Fanno 36 ore settimanali come da contratto, tra sportello e lavoro interno. Lavorano con dedizione, dire che fanno poco è ingiusto».

È stata sollevata anche una critica sulle multe elevate durante la sagra del carciofo: il vicesindaco Onnis ha spiegato che i divieti erano stati spostati da ignoti e che i vigili hanno agito correttamente.

Si è parlato inoltre dei lavori sul ponte, dell’auditorium in costruzione (bloccato a causa di un problema dell’impresa), dell’iniziativa Samassi Cardioprotetta (ferma per cavilli burocratici), del sito internet del Comune da migliorare.

Annalisa Mancosu, presidente dell’Acra San Gemiliano, si è fatta portavoce di una richiesta diffusa: «L’amministrazione comunale parli di più con i cittadini». La sindaca, davanti alla sala mezza vuota, ha risposto: «I cittadini oggi potevano venire qui e parlare. Abbiamo fatto anche altre assemblee. Le persone non vengono».

