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26 agosto 2026 alle 00:41

La Giunta annuncia: «A Torregrande Serena Brancale» 

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Settembre cambia ritmo. Dopo i The Kolors, nell’Area grandi eventi di Torregrande il 19 settembre arriva Serena Brancale. Un altro nome di primo piano per una struttura rimasta inutilizzata per anni e che ora comincia finalmente a vivere per la funzione per cui è stata concepita. La Giunta comunale ha approvato ieri la delibera che inserisce l’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Pro Loco, nel cartellone del Settembre Oristanese. Dopo un’estate partita in sordina, Oristano sembra aver imboccato la strada degli eventi, riportando grandi concerti in città.

Brancale arriva a Torregrande nel momento più brillante della sua carriera. Nel 2025 ha conquistato il pubblico di Sanremo con “Anema e core” e nel 2026 è tornata all’Ariston con “Qui con me”. Un percorso che l’ha portata a essere tra le artiste più suonate dell’estate, anche grazie all’ultimo successo “Al mio paese”, realizzato con Levante e Delia. Il 19 settembre sarà quindi uno degli appuntamenti di punta del mese. Ma il programma non si ferma a Torregrande: al parco di Torangius sono attesi anche gli Istentales e Dolcenera, protagonisti il 12 settembre. Una coda di stagione che promette di cambiare passo e che, soprattutto, restituisce finalmente vita agli spazi destinati ai grandi eventi.

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