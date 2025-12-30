VaiOnline
Gli avversari.
La freccia Leao per il Milan 

Il portoghese recupera, Allegri potrebbe schierarlo venerdì 

Il Milan che si appresta a sbarcare a Cagliari nella speranza di centrare un successo che ne rafforzi le ambizioni di alta classifica è una squadra rivitalizzata dal tecnico Massimiliano Allegri e che, a dimostrazione di quanto l’impegno della formazione di Pisacane sia complicato, ha chiuso il 2025 al quarto posto assoluto come punteggio: 71 assieme alla Juventus.

Davanti ai rossoneri solo la Roma (82 punti in 37 partite), l’Inter (77 in 37 gare) e il Napoli (75 in 36 match). Il Cagliari nell’anno solare è tredicesimo a quota 40, ma il fattore Domus e la spinta data dalla vittoria colta a Torino contro i granata rendono la sfida tutt’altro che scontata. E Allegri lo sa: «Sarà una partita difficile», il suo parere sul ritorno in Sardegna venerdì sera, «ma non bisogna abbassare l’asticella».

Il ritorno

Il Diavolo oggi è secondo a una sola lunghezza di distanza dall’Inter capolista e a +1 dal Napoli campione d’Italia, dunque i tre punti sono d’obbligo. Allegri dovrebbe convocare Leao, che si è allenato col gruppo per il secondo giorno consecutivo dopo il problema all’adduttore destro durante il primo tempo della partita vinta 3-2 contro il Torino lo scorso 8 dicembre. Un problema che ha costretto l’attaccante portoghese a saltare le partite contro Sassuolo (campionato), Napoli (semifinale Supercoppa italiana) e Verona (campionato). Ora dovrebbe essere a disposizione per il match di venerdì.

Prosegue con il lavoro personalizzato invece il difensore Gabbia per smaltire l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a mancare gli appuntamenti contro Como e Verona. Potrebbe essere convocato anche il neo acquisto Fullkrug, attaccante tedesco preso dal West Ham per coprire il buco in attacco dovuto all’inconsistenza di Gimenez e alla scarsa vena realizzativa di Nkunku.

In avanti

Quest’ultimo, nonostante nell’ultima gara contro il Verona abbia segnato invece una doppietta, è dato in partenza: il francese, acquistato in estate dal Chelsea per 37 milioni, sarebbe nel mirino dei turchi del Fenerbahce i quali, su richiesta del tecnico italiano Domenico Tedesco (che aveva lanciato il giocatore ai tempi del Lipsia), avrebbero presentato un’offerta sulla quale il club di via Aldo Rossi starebbe riflettendo. Anche se il giocatore pare non voler lasciare Milano. Nel caso accadesse, la società dovrebbe tornare sul mercato per riempire la casella vuota. Tra le possibili opzioni gira addirittura una voce che parla di Icardi, ex Inter oggi al Galatasaray (guarda caso in Turchia).

