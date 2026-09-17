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Selargius
18 settembre 2026 alle 00:22

La fermata del bus nascosta dai rami, l’ira dei passeggeri  

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La fermata del bus è diventata quasi invisibile, nascosta dai rami degli alberi che sbordano e invadono il marciapiede. «Il problema è doppio», lamenta Guido Vacca mentre aspetta il mezzo pubblico, «ormai è diventato impossibile utilizzare questa fermata, ma soprattutto qui non si può camminare».

L’alternativa è farsi strada tra le fronde dell’albero, oppure passare oltre le auto in sosta con il rischio di essere travolti dai veicoli in strada. È lo scenario nel tratto finale di via Istria, in direzione via Primo Maggio, problema segnalato da settimane. Disagio conosciuto in Comune, dove la lamentela è arrivata a più riprese: «Il terreno dove si trovano le piante è privato, quindi la competenza della manutenzione del verde non è comunale. In ogni caso», fanno sapere da piazza Cellarium, «abbiamo chiesto all’agronomo di far tagliare almeno i rami che sporgono in strada». Il lotto è al centro di una trattativa da tempo: il Comune vuole acquisirla per realizzare una fascia di verde pubblico.

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