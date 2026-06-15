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La festa.
16 giugno 2026 alle 00:41

La dottoressa Camba compie cento anni 

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Cent’anni e non sentirli. In città si festeggia una nuova centenaria, la dottoressa Antonietta Camba, che ha salutato il primo secolo di vita circondata dall’affetto della famiglia e il saluto delle istituzioni.

Nata a Teulada il 12 giugno 1926, da tempo residente nel capoluogo, in viale Poetto. Ed è proprio lei a definire la sua «una vita fronte mare». Dopo gli studi in Medicina, dove ha conosciuto Giovanni Fulghesu, poi diventato suo marito, ha intrapreso una carriera lunga e articolata nel mondo sanitario. Prima pediatra, poi neuropsichiatra, anche infantile, ha dedicato gli ultimi trent’anni della sua professione alla psicanalisi. Ha continuato a esercitare fino a dieci anni fa, portando avanti una lunga esperienza al servizio dei suoi pazienti.

Due figli e quattro nipoti, la dottoressa Camba ha ricevuto gli auguri dell’amministrazione comunale di Teulada, con il sindaco Angelo Milia, e di quella di Cagliari, con Marco Benucci: «Quello della dottoressa Antonietta è una vita di dedizione e passione per una professione complessa», ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale, «un esempio soprattutto se si considera che sino a qualche decennio fa erano poche le donne a essere in prima fila nel campo della medicina».

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