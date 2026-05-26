La difesa di Sempio: «In auto simulava i suoi interrogatori» 

Milano. Andrea Sempio non si farà interrogare dai pm di Pavia: lo ha annunciato ieri l’avvocato Liborio Cataliotti, che lo difende insieme ad Angela Taccia dall’accusa di aver ucciso la 26enne Chiara Poggi 19 anni fa a Garlasco. I due legali ieri hanno depositato una memoria difensiva a supporto a ben cinque consulenze tecniche presentate nell’ambito della chiusura delle indagini. Non è stata depositata l’annunciata consulenza personologica sull’indagato.

Nella memoria difensiva i cosiddetti “soliloqui” di Sempio, ai quali i pm attribuiscono un possibile valore indiziario, vengono ridimensionati: non si tratterebbe, secondo i difensori, di ammissioni o confessioni indirette, ma di una forma di “prova d’interrogatorio”, nei quali l’indagato simulerebbe ad alta voce le accuse che immagina possano essergli rivolte e formulerebbe le relative risposte. Dopo aver ascoltato o letto ricostruzioni a lui sfavorevoli diffuse da giornalisti, youtuber o podcaster, Sempio le ripeterebbe ad alta voce alternandole a commenti polemici e coloriti.

Per i consulenti della difesa, inoltre, la larghezza del piede dell’indagato supererebbe di oltre due centimetri lo spazio interno massimo della scarpa cui sarebbero riferibili le impronte sulla scena del delitto, una Frau/Margom numero 42/43 che ha lasciato le impronte a pallini sulla scena del delitto.

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