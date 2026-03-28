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La visita
29 marzo 2026 alle 00:26

La console del Marocco dalla prefetta 

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Visita di cortesia da parte della console generale del Marocco a Roma, Soad Souleimani, che nella mattinata di ieri è stata ospite della prefetta di Cagliari, Paola Dessì. Un appuntamento che segue quello avuto venerdì a Palazzo Bacaredda con il sindaco Massimo Zedda.

L’incontro fra la prefetta Dessì e la console Souleimani si è svolto in un clima di totale cordialità: ha rappresentato un momento rilevante di confronto su temi di reciproco interesse, anche per la proficua inclusione della comunità marocchina presente nella provincia di Cagliari.

La prefetta e la console si sono, in particolare, soffermate sui rapporti che intercorrono tra i due Paesi, evidenziando l’importanza del dialogo, strumento fondamentale per promuovere percorsi di integrazione, per la pacifica convivenza nel territorio.

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