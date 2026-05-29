VaiOnline
Simaxis.
30 maggio 2026 alle 00:22

La campagna elettorale diventa incandescente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fogli con scritte offensive nei confronti dei candidati della lista guidata da Ignazio Addari ieri mattina sono stati ritrovati sparsi per le strade. A Simaxis qualche cittadino anonimo sta avvelenando la campagna elettorale.

Addari, che guida la lista “Simaxis futura”, commenta: «Sono atti meschini, evidentemente a qualcuno diamo fastidio. I miei candidati sono tutti puliti. Purtroppo non è la prima volta che accade. Quando ho preso per mano un foglio, prima ho letto e poi l’ho stracciato. Continuerò la mia campagna elettorale pulita e trasparente».

Sulla vicenda è intervenuto anche Marco Mottura, candidato sindaco della lista “Attivamente”: «Desidero esprimere, a nome mio e del nostro gruppo, la più sincera solidarietà a tutte le persone coinvolte da questo spiacevole episodio. Condanniamo ogni tentativo di avvelenare il clima di una campagna elettorale che dovrebbe essere un momento di confronto democratico».

Il sindaco uscente Giacomo Obinu, candidato a capo della lista “Solo uniti”: «Non è la prima volta che a Simaxis succede. Anche io sono stato preso di mira più volte negli anni scorsi, compresa la mia famiglia. Non darei peso a queste azioni». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

L’ira delle imprese del sudovest: «Cantiere giusto, tempi sbagliati»

Il timore di una stagione turistica tra code e disagi Albergatori e operatori: «A rischio l’immagine del territorio»  
Ivan Murgana
Opposizione all’attacco dopo l’ultimatum del vettore: Giunta miope, emendamenti in manovra per azzerare l’imposta

Aerei, il centrodestra:  «Via la tassa d’imbarco»Todde: Ryanair ci ricatta

La presidente contro la compagnia: non ha mai offerto alcuna garanzia  
Roberto Murgia
Regione

Forestas, l’Anticorruzione dichiara nulla la nomina dell’amministratore unico

Salvatore Piras era in una società che ha ricevuto fondi pubblici 
Enrico Fresu
Sassari.

Aou, lavoratori in piazza

Emanuele Floris RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Dolianova torna al voto,  Cabboi contro Piras nel feudo del centrodestra

Il sindaco a caccia del terzo mandato Ma il centrosinistra si è ricompattato 
Carla Zizi
Infrastrutture

«Nell’Isola cantieri per cinque miliardi»

Salvini a Porto Torres promette il rilancio dello scalo marittimo 
Mariangela Pala