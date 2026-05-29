La campagna elettorale diventa incandescente 

Fogli con scritte offensive nei confronti dei candidati della lista guidata da Ignazio Addari ieri mattina sono stati ritrovati sparsi per le strade. A Simaxis qualche cittadino anonimo sta avvelenando la campagna elettorale.

Addari, che guida la lista “Simaxis futura”, commenta: «Sono atti meschini, evidentemente a qualcuno diamo fastidio. I miei candidati sono tutti puliti. Purtroppo non è la prima volta che accade. Quando ho preso per mano un foglio, prima ho letto e poi l’ho stracciato. Continuerò la mia campagna elettorale pulita e trasparente».

Sulla vicenda è intervenuto anche Marco Mottura, candidato sindaco della lista “Attivamente”: «Desidero esprimere, a nome mio e del nostro gruppo, la più sincera solidarietà a tutte le persone coinvolte da questo spiacevole episodio. Condanniamo ogni tentativo di avvelenare il clima di una campagna elettorale che dovrebbe essere un momento di confronto democratico».

Il sindaco uscente Giacomo Obinu, candidato a capo della lista “Solo uniti”: «Non è la prima volta che a Simaxis succede. Anche io sono stato preso di mira più volte negli anni scorsi, compresa la mia famiglia. Non darei peso a queste azioni». ( s. p. )

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