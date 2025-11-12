VaiOnline
Porcu-Satta.
13 novembre 2025 alle 00:35

La boxe per superare le barriere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La boxe per superare le barriere, come strumento di crescita personale e di coesione sociale. Sono in programma oggi e domani due giornate di formazione dedicate agli studenti della scuola Porcu Satta in collaborazione con l’Asd team boxe Cappai. I

l progetto, intitolato "La Boxe come strumento di crescita personale e inclusione sociale”, ha la collaborazione del Comune e di Fondazione di Sardegna. Si parte oggi alle 9,30 con La Boxe a scuola nei locali dell’istituto in via Porcu con i saluti delle autorità e la presentazione ufficiale del progetto “Oltre il ring”. A seguire spazio al confronto con gli studenti e con i campioni della boxe. Domani invece dalle 9,30 alle 12,30 nei locali dell’Asd team boxe Cappai in via Vico 125 sono in programma esibizioni tecniche e incontri dimostrativi che vedranno protagonisti atleti e ragazzi, per toccare con mano la preparazione e l’impegno richiesti dalla disciplina.

L’associazione Sportiva Team Boxe Cappai da tempo dimostra il suo impegno non solo verso la disciplina sportiva, ma vuole anche essere un importante punto di riferimento educativo per la comunità. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«Medicina al colasso: pochi specialisti e pazienti dimenticati»

Il cappellano dell’ospedale di Isili: la situazione ora è insostenibile 
Sonia Gioia
«Siamo l’unico presidio che non chiude mai, bisogna riconoscere il sacrificio di chi lavora nell’emergenza-urgenza»

Pronto soccorso, la rabbia dei direttori: «Il sistema non regge»

Lettera alle Asl e all’assessore: non ci stiamo a fare da bersaglio  
Enrico Fresu
Il discorso

«L’astensione non si vince coi tecnicismi»

Mattarella all’assemblea dei sindaci: «Bisogna riportare i cittadini alle urne» 
Il caso

Del Grande, fuga finita: era nel Varesotto

Catturato dai carabinieri non lontano dal luogo dove nel ‘98 sterminò la famiglia 
Washington

La mail di Epstein: «Trump a casa mia  con Virginia Giuffre»

Diffusi i messaggi scambiati tra il finanziere e la complice 