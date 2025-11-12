La boxe per superare le barriere, come strumento di crescita personale e di coesione sociale. Sono in programma oggi e domani due giornate di formazione dedicate agli studenti della scuola Porcu Satta in collaborazione con l’Asd team boxe Cappai. I

l progetto, intitolato "La Boxe come strumento di crescita personale e inclusione sociale”, ha la collaborazione del Comune e di Fondazione di Sardegna. Si parte oggi alle 9,30 con La Boxe a scuola nei locali dell’istituto in via Porcu con i saluti delle autorità e la presentazione ufficiale del progetto “Oltre il ring”. A seguire spazio al confronto con gli studenti e con i campioni della boxe. Domani invece dalle 9,30 alle 12,30 nei locali dell’Asd team boxe Cappai in via Vico 125 sono in programma esibizioni tecniche e incontri dimostrativi che vedranno protagonisti atleti e ragazzi, per toccare con mano la preparazione e l’impegno richiesti dalla disciplina.

L’associazione Sportiva Team Boxe Cappai da tempo dimostra il suo impegno non solo verso la disciplina sportiva, ma vuole anche essere un importante punto di riferimento educativo per la comunità. (g. da.)

