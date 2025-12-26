Kiliçsoy, è come un esame 

Se non è un esame di maturità, poco ci manca. Semih Kiliçsoy ha subito l’opportunità per dimostrare che il gol al Pisa, il primo in Serie A, non è stato un fuoco di paglia. L’attaccante turco potrebbe partire titolare anche questo pomeriggio a Torino. Nel segno della continuità, dunque, per sfruttare il momento, ma anche per capire quali garanzie può dare in trasferta e pesare così le prospettive del reparto offensivo considerato che tra sei giorni apre il mercato e uno degli obiettivi del Cagliari - in teoria - è proprio il centravanti.

La svolta

È stata indubbiamente una settimana speciale per lui. Anche l’approccio con i compagni, oltre a quello in campo, è sembrato diverso dopo la prestazione di domenica scorsa. Al di là della rete che, certo, ha dato un senso a tutto. Oggetto misterioso per mesi, Kiliçsoy ha finalmente colto l'attimo sfruttando così l’assist del destino. Anzi, il doppio assist. All’infortunio alla caviglia di Borrelli a Bergamo, si è aggiunto, infatti, il virus influenzale che ha colpito Pavoletti proprio alla vigilia del match col Pisa. Anche perché se il capitano fosse stato bene, probabilmente sarebbe stato lui il partner di Esposito sin dall’inizio (non a caso è poi rimasto in panchina sino alla fine dovendo così rimandare il suo personalissimo derby con i nerazzurri toscani).

Come spesso accade nel calcio, non tutti i mali vengono per nuocere, soprattutto per la concorrenza. E ora che l’ex Besiktas ha dimostrato di poter addirittura incidere in Serie A (aveva sfiorato il gol già prima dell’1-1), l’appetito vien mangiando anche per Pisacane che vuole vederci ancora più chiaro sul campo. Tra l’altro, Borrelli non è ancora al top, ha svolto un lavoro personalizzato per tutta la settimana e, come è capitato contro il Pisa, potrebbe rivelarsi utile magari nel finale.

L’ambientamento

Avanti adagio. Avanti tutta. Le differenze tra i difensori della Serie A e quelli della liga turca? «Il calcio italiano è noto per le difficoltà tattiche e nei ritmi, nel duello. Io trovo meno spazi e devo adattarmi col tempo, ma sto migliorando giorno dopo giorno», ha spiegato Kiliçsoy subito dopo la gara con il Pisa. La lingua? «Sto studiando, non è semplice, piano piano qualche parola la sto apprendendo. Anche se per lo più al momento comunico in inglese». E con il gol.

