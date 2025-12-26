VaiOnline
Serie A.
27 dicembre 2025 alle 00:09

Kiliçsoy, è come un esame 

Vuole confermarsi dopo la prima rete contro il Pisa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Se non è un esame di maturità, poco ci manca. Semih Kiliçsoy ha subito l’opportunità per dimostrare che il gol al Pisa, il primo in Serie A, non è stato un fuoco di paglia. L’attaccante turco potrebbe partire titolare anche questo pomeriggio a Torino. Nel segno della continuità, dunque, per sfruttare il momento, ma anche per capire quali garanzie può dare in trasferta e pesare così le prospettive del reparto offensivo considerato che tra sei giorni apre il mercato e uno degli obiettivi del Cagliari - in teoria - è proprio il centravanti.

La svolta

È stata indubbiamente una settimana speciale per lui. Anche l’approccio con i compagni, oltre a quello in campo, è sembrato diverso dopo la prestazione di domenica scorsa. Al di là della rete che, certo, ha dato un senso a tutto. Oggetto misterioso per mesi, Kiliçsoy ha finalmente colto l'attimo sfruttando così l’assist del destino. Anzi, il doppio assist. All’infortunio alla caviglia di Borrelli a Bergamo, si è aggiunto, infatti, il virus influenzale che ha colpito Pavoletti proprio alla vigilia del match col Pisa. Anche perché se il capitano fosse stato bene, probabilmente sarebbe stato lui il partner di Esposito sin dall’inizio (non a caso è poi rimasto in panchina sino alla fine dovendo così rimandare il suo personalissimo derby con i nerazzurri toscani).

Come spesso accade nel calcio, non tutti i mali vengono per nuocere, soprattutto per la concorrenza. E ora che l’ex Besiktas ha dimostrato di poter addirittura incidere in Serie A (aveva sfiorato il gol già prima dell’1-1), l’appetito vien mangiando anche per Pisacane che vuole vederci ancora più chiaro sul campo. Tra l’altro, Borrelli non è ancora al top, ha svolto un lavoro personalizzato per tutta la settimana e, come è capitato contro il Pisa, potrebbe rivelarsi utile magari nel finale.

L’ambientamento

Avanti adagio. Avanti tutta. Le differenze tra i difensori della Serie A e quelli della liga turca? «Il calcio italiano è noto per le difficoltà tattiche e nei ritmi, nel duello. Io trovo meno spazi e devo adattarmi col tempo, ma sto migliorando giorno dopo giorno», ha spiegato Kiliçsoy subito dopo la gara con il Pisa. La lingua? «Sto studiando, non è semplice, piano piano qualche parola la sto apprendendo. Anche se per lo più al momento comunico in inglese». E con il gol.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I timori per il futuro di Alghero: «Ricavi bassi, si rischia il ridimensionamento»

«Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona»

L’ex manager di Sogeaal: progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili  
Al. Car.
Le previsioni

Fine anno con allerta meteo e temporali

Maltempo nell’ultimo weekend del 2025 ma le temperature non saranno rigide 
Riccardo Spignesi
La storia

Una famiglia in festa: «Il nostro primo Natale con le tre gemelline»

A Guasila palloncini, mazzi di fiori e tanta gioia per Bianca, Camilla e Carlotta 
Paolo Carta
Il furto di Natale

Saccheggiata la mensa dei poveri

Rubati prosciutti, agnelli e maialetti. Le Vincenziane di Olbia costrette a fermarsi 
Tania Careddu
L’intervista

«C’è un assalto eolico insensato e senza regole, così si distrugge l’Isola»

Elena Pinna, attivista del movimento “Surra”: «I comitati hanno spinto i sardi a ribellarsi» 
Lorenzo Piras
Legge di bilancio

Manovra blindata, martedì l’ok

Dopo 63 giorni al Senato arriva alla Camera il testo da 22,3 miliardi 
Il lutto

Muore a cento anni Maria Sole Agnelli

Sorella e confidente dell’Avvocato, amò la politica, la cultura, i cavalli e la Juve 
Pordenone

Il vento lo strappa dalla seggiovia: è grave

La rete di protezione si solleva, si impiglia nella scarpa e lo trascina giù 