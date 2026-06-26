Kaddari è quinta, Patta torna e vince sui 100 a Macomer 

Dopo un anno di assenza dalle gare ieri a Macomer l'oristanese Lorenzo Patta (Fiamme Gialle) ha chiuso i 100 metri in 10”34 (+0.1), nona prestazione italiana dell'anno. Dopo tre mesi dall'infortunio al bicipite femorale durante un raduno azzurro, e l'ancora più grave infortunio a Madrid del giugno scorso, allo “Scalarba” lo sprinter oro olimpico a Tokyo ha corso in scioltezza, senza forzare. C'è ancora da lavorare ma l'importante è essere sceso di nuovo in pista.

Sempre ieri sera al 76° Meeting di Zagabria, soddisfatta la quartese Dalia Kaddari (Fiamme Oro) che ha chiuso quinta i 200 (con un ottimo cast), con lo stagionale di 23”25 (+0.2). Per lei miglior tempo di reazione e finalmente buone sensazioni.

Il weekend

Sono Andrea Camilleri (Sulcis Carbonia), Enrico Alessio Deplano (Amsicora), Stefano Dessì (Libertas Campidano) e Aurora Aresu (Tespiense Quartu) i portabandiera isolani, oggi e domani a Grosseto, ai campionati italiani Under 18. La corsa ai titoli tricolori di categoria quest’anno avrà una plusvalenza, proiettando i migliori verso i campionati europei di categoria di Rieti, dal 16 al 19 luglio. In corsa per il titolo e per la qualificazione ai "continentali" c’è sicuramente Camilleri che nei 110 Hs si presenta con il miglior accredito di 13”79 (nella stessa gara presente Davide Deiana). Lo stesso vale per i triplisti Deplano (3° accredito con 14,43) e Dessì (8° con 14,16) e per la quattrocentista Aresu che parte dallo stagionale outdoor di 56"29. Presenti a Grosseto anche i velocisti Marta Bianchina (Delogu), Alice Pdudu, Mattia Lianas e Matteo Putzolu (tutti Lib. Campidano), Diego Carta (Dinamica) e Giona Calisai (Shardana), i lanciatori Giorgio Lovigu (Atl. Olbia), Emanuele Barra (Lib. Campidano), Rebecca Rinaudo (Cus Cagliari), il siepista Lorenzo Arba (id), il marciatore Edoardo Barra (Lib. Campidano) e le staffette della Delogu Nuoro, Dinamica Sardegna, Tespiense Quartu e Libertas Campidano.

Nell’Isola, gare su pista anche domenica nel rinnovato impianto di Alghero (inizio alle 10,30) dove si assegneranno i titoli sardi di società Under 14. Per la corsa su strada oggi a Ruinas si corre per La Gianni Corre, corsa podistica di 12,4 Km dedicata a Gianni Murgia (il via alle 18).



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