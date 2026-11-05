Juventus, è la strada giusta 

Az Alkmaar 1

Juventus 2

Az Alkmaar (4-3-3) : De Busser, Kasius (18' st Dijkstra), Goes (18' st Clasie), Schouten (23' pt Hoedt), De Wit, Kwakman, Byskov (18' st Smit), P. Koopmeiners, Stengs (28' st Oufkir), Meerdink, Daal. Allenatore Echteld.

Juventus (3-4-3) : Vicario, Gatti (33' st Bremer), Lucumì, Kelly, Kalulu, Sarr, T. Koopmeiners, Cambiaso (15' st Cabal), Kolo Muani (40' st Douglas Luiz), Woltemade (33' st Ekhator), Alajbegovic (15' st Boga). Allenatore Spalletti.

Arbitro : Sylwestrzak (Pol).

Reti : nel pt 19' T. Koopmeiners, 37' Kolo Muani, nel st 43' Meerdink.

Alkmaar. Dopo il 2-0 al Napoli, l'1-2 di Alkmaar: la Juventus piazza la seconda vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League. Il Koopmeiners bianconero vince il derby con il fratello Peer segnando il gol che apre la sfida, Kolo Muani ipoteca la vittoria già nel primo tempo ma nel finale i ragazzi di Spalletti rischiano troppo. Meerdink la riapre all'88', l'Az trova anche il pari nel recupero ma viene annullato per fuorigioco: la Juve sale a quota 10 punti in 4 gare, che permettono di rimanere in linea con le prime otto per andare direttamente alla fase ad eliminazione diretta.

Fratelli contro (in campo)

A centrocampo c'è l'uomo più atteso, Koopmeiners, che affronta da ex il fratello Peer. "Due fratelli, un amore" è lo striscione che viene dedicato ai due giocatori dalla curva dell'Az, che proprio in queste settimane stanno ultimando un libro per bambini in cui raccontano la propria storia. Ad Alkmaar si ritrovano da avversari, il bianconero ci impiega meno di 20 minuti per diventare decisivo: Kolo Muani si trova benissimo largo a destra e sfonda, il suo servizio in area trova Teun che di sinistro batte De Busser. L'esultanza è contenuta, come aveva anticipato alla vigilia. La Juve è ancora pericolosa con un destro potente di Aljabegovic che sfiora la traversa, poi inizia ad abbassarsi e vive una decina di minuti in sofferenza. Ma, nel momento migliore dell'Az, ecco che i bianconeri colpiscono sull'asse Woltemade-Kolo Muani, con il tedesco che serve il francese bravo a realizzare il raddoppio con il mancino.

Finale horror

Spalletti non cambia nulla per l'inizio la ripresa, la sua squadra ha tre potenziali occasioni per chiudere definitivamente i conti ma si perde sul più bello. Nel finale Kelly e Cabal pasticciano sull'out mancino e Meerdink realizza il gol della speranza a due dalla fine. Al primo dei quattro di recupero arriva anche il 2-2 di De Wit ma è annullato per fuorigioco, la Juve continua a vivere in apnea fino al triplice fischio.

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