Juve, operazione rimonta 

L’aria di festa alla Continassa è già passata, Spalletti vuole che la Juve torni concentrata solo sul campo. Anche perché il calendario dà un’occasione unica: i bianconeri oggi alle 20,45 affrontano il Pisa in trasferta e potrebbero accomodarsi sul divano per il domenica di Serie A a un solo punto dalla vetta, pur con due giornate in più rispetto a Inter, Napoli e Milan. E se l’allenatore aveva definito «esame di università» il big-match poi vinto 2-1 contro la Roma, ora contro la neopromossa sarà una sorta di “esame di maturità”.

Gli errori

Troppo spesso infatti la Juve si è buttata via quando di fronte aveva avversarie inferiori sulla carta, ma adesso Locatelli e compagni vogliono dare la sterzata decisiva sfruttando anche il calendario. A gennaio la squadra avrà gli appuntamenti contro Lecce e Cremonese allo Stadium e contro Sassuolo e Cagliari in trasferta. Ci sono 15 punti a disposizione, l’obiettivo è centrare il percorso netto per arrivare alla partitissima del 25 gennaio contro il Napoli in piena corsa e con il big-match contro l’amico-nemico Conte che potrebbe assumere i contorni della “sfida scudetto”.

Coi toscani

Un passo alla volta però, così la Juve pensa soltanto al Pisa e Spalletti ha ancora qualche elemento da valutare in infermeria. Le condizioni di Cabal e Conceicao preoccupano lo staff, i giocatori sperano di strappare una convocazione in extremis ma avrebbero comunque un minutaggio limitato. Per McKennie invece l’ottimismo è maggiore, anche se per l’americano potrebbe pure starci un turno di riposo dopo gli ultimi straordinari.

Ecco perché si candidano Kostic per agire da esterno a tutto campo sulla sinistra, mentre Cambiaso può traslocare a destra e sulla trequarti c’è la possibilità di vedere Miretti al fianco di Yildiz. In attacco il ballottaggio è sempre lo stesso, con Openda che però questa volta parte in vantaggio su David. In difesa ci sarà un rientro importante: Koopmeiners ha scontato il turno di squalifica e sarà a disposizione, l’idea dell’allenatore è riproporlo da braccetto mancino in un terzetto con Kalulu e Bremer, con Kelly che potrebbe udufruire di un turno di riposo.

Infine, la Juve si è stretta intorno alla famiglia Agnelli per la scomparsa a 100 anni di Maria Sole, sorella di Gianni e Umberto: «Figura di straordinaria eleganza e testimone instancabile di un secolo di storia bianconera», l’ha definita il club in un post sui social.

RIPRODUZIONE RISERVATA