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Monserrato.
18 luglio 2026 alle 00:47

Janas, giganti e poesia: arriva “giardini aperti” 

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Nel cuore culturale di Monserrato due serate di pura meraviglia. Janas e giganti millenari incontreranno il fascino dei tarocchi e la poesia ecologica nella Casa della cultura, sede del “Festival giardini aperti 2026”. Lo cura Abaco Teatro sotto la direzione artistica di Rosalba Piras, con un ricco cartellone a offerta libera dedicato a grandi e piccini.

Si parte giovedì 23 alle 19.30 con “Fiabe sarde”, un viaggio immersivo tra le leggende dell'Isola.Il 24, alle 19 il cantiere creativo del Metodo Caviardage, ispirato alla botanica Eva Mameli Calvino, insegnerà a dare nuova vita a vecchi libri trasformandoli in poesie visive. Alle 22 il teatro La Maschera accenderà i riflettori su “Filastarocca”, un viaggio satirico e poetico tra i misteri dei tarocchi. Inoltre, la mostra fotografica “Semi di speranza”, testimonianza della missione di padre Puggioni in Congo.

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