Italia, la vittoria sulla Slovenia conferma il primato 

Modena. L'Italia batte 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone A degli Europei di pallavolo maschile, a Modena. Gli azzurri di De Giorgi, nel match che decideva il primo posto, si impongono con il punteggio di 25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9 (dopo aver avuto tre match point nel terzo set) e chiudono imbattuti la fase a gruppi. Negli ottavi per l'Italvolley l'avversaria sarà la Danimarca, arrivata quarta nella Pool C di Tampere, in Finlandia, domenica (ore 21.05) a Torino. Gli Azzurri superano quindi anche l'ultimo ostacolo del girone di qualificazione, e chiude al primo posto nel proprio raggruppamento, con 5 vittorie su cinque. La Slovenia invece, seconda nel girone, la Serbia. Ieri sarebbero bastati due set agli azzurri per mettersi alle spalle tutte le rivali. E così è stato: vinti i primi due parziali, De Giorgi ha poi mandato in campo le seconde linee, favorendo il ritorno della Slovenia che con orgoglio ha trascinato la gara al tie-break, vinto comunque dall'Italia dopo oltre due ore di gioco. Grande il colpo d'occhio del Palapanini, con 4mila spettatori.

La partita

Nel primo set l'Italia è scesa in campo con la diagonale Giannelli-Romanò, centrali Galassi e Mati, schiacciatori Lavia e Bottolo con Balaso libero. La Slovenia (allenata dal modenese Fabio Soli) va avanti 8-6, poi il recupero sulla battuta di Mati (12-12) e con i due punti di Lavia, l'Italia allunga. Il muro su Mujanovic chiude di fatto il set che finisce sull'ace di Romanò (per lui 7 punti come Lavia). Sul filo dell'equilibrio il secondo parziale con l'Italia che riesce a ridurre il distacco portandosi sul 12-12. Sul 14-13 per la Slovenia fa il suo ingresso in seconda linea Michieletto.

Il finale

L'equilibrio viene spezzato sul 21 pari quando due muri di Pardo Mati avvicinano gli azzurri alla meta. Poi tocca a Lavia, di nuovo a Mati e il set si chiude con l'Italia che si prende il punto, minimo sindacale, per chiudere al primo posto. Nel terzo set De Giorgi cambia il sestetto: dentro Michieletto, Porro, Rychlicki, Sanguinetti, Sbertoli e il libero Laurenzano. Un test soprattutto per Michieletto che rimane in campo fino alla fine con 8 punti (1 ace e un muro) mostrando qualche progresso. Una buona notizia per il ct azzurro. Si gioca in pratica solo per la gloria viste che anche la Slovenia conosce il proprio destino. Il set si chiude ai vantaggi sul 29 a 27. La Slovenia sfrutta la presenza delle seconde linee azzurre per allungare la partita. Nel quarto cala il rendimento dell'Italia e così si va al quinto che si chiude sul 15 a 9.

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