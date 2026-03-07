Italia, giornata storica: sconfitta l’Inghilterra 

Roma. La storia è stata scritta: a Roma, nel quarto turno del Sei Nazioni 2026, l’Italia ha battuto l’Inghilterra 23-18. È la prima vittoria di sempre per la nazionale azzurra su quella inglese e porta la firma di Paolo Garbisi (tre piazzati e due trasformazioni), Menoncello e Marin, che hanno segnato le mete. Di fronte a 69mila spettatori, l’Italia aveva chiuso il primo tempo sotto 10-12.

«I ragazzi, anche se non erano favoriti, hanno superato il nervosismo del secondo tempo. Questa vittoria rappresenta un grande passo avanti nel nostro percorso», esulta il ct Gonzalo Quesada a Sky Sport. «Due anni fa in questa partita entravamo a pochi punti all'intervallo e non ci credevamo tanto. Oggi invece troviamo e sfruttiamo le opportunità che ci sono state, per questo dico che è uno step in avanti importante. Ora dobbiamo godere di questa vittoria, ma poi dobbiamo prepararci tranquillamente per una gigantesca partita contro il Galles». Analizzando la partita ha concluso: «Credo che avessimo un piano gara e abbiamo avuto difficoltà a metterlo in campo per colpa dell'Inghilterra che giocava sempre al limite. Ma ogni volta che abbiamo potuto fare quello che avevamo preparato con il pallone abbiamo fatto meta o conquista Anche la panchina ha fatto benissimo».

Classifica : Francia e Scozia 16, Irlanda 14, Italia 9, Inghilterra 6, Galles 1.

