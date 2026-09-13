Istella lughente, festival tra danza country e ambiente 

Il ritmo western nel cuore dell’Ogliastra. Da oggi e fino 20 settembre il Camping village L’ultima spiaggia a Bari Sardo si trasforma nella casa della country line dance italiana ed europea per la terza edizione del Sardinia country fest “Istella lughente”. Dietro le quinte c’è il lavoro dell’associazione sportiva Silver Door 1834, guidata dai maestri Manuela Campus e Luigi Pambira. La formula è ormai una garanzia: unire la passione per la danza country alla scoperta della Sardegna più autentica. I numeri confermano la crescita del festival: sono attesi 200 ospiti in rappresentanza di 30 scuole country d’Italia. Il festival guarda sempre più oltre i confini nazionali: accanto alla storica delegazione in arrivo dalla Lettonia (presente fin dalla prima edizione), quest’anno si aggiungono scuole provenienti da Belgio e Croazia. Il cuore pulsante del festival risiede nella sua capacità di fare comunità anche fuori dalla pista di ballo.

Oltre 150 partecipanti soggiorneranno per l’intera settimana e, grazie alla collaborazione con U Sardinia escursioni, vivranno un’immersione totale nelle meraviglie dell’Ogliastra. Il programma prevede gite in gommone nelle cale della costa di Baunei e un’avventura in jeep nell’entroterra di Urzulei. (ro. se.)

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