Il giallo della chiamata di Lavitola a Ranucci dopo la perquisizione 

Roma. Nell’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci emergono anche nuovi elementi. Valter Lavitola, che i Pm ritengono il mandante, dopo aver subito la perquisizione chiamò il giornalista. A dirlo è l’indagato, che parlando con il Giornale sostiene che nella notte tra il 4 e il 5 luglio, dopo uno scambio di messaggi, il conduttore di Report lo avrebbe chiamato intorno alle 3.30 del mattino e sarebbero «stati al telefono per circa due ore». Lavitola sostiene che Ranucci, prima di chiamarlo, gli avrebbe scritto: “Valter ma è tutto allucinante, non ci credo, non posso crederci e non voglio crederci, ma aiutarmi in cosa?”. Intanto, dopo la sospensione in via cautelativa delle repliche estive di Report, la Rai avvia verifiche interne sul caso Ranucci. Non si tratta di un audit - procedura complessa che avrebbe richiesto un’autorizzazione da parte della magistratura - per evitare il rischio di sovrapporsi alle indagini, ma dell’attivazione del Comitato etico, che dovrà valutare le eventuali violazioni del Codice aziendale. «Sono tranquillissimo», fa sapere Ranucci, «Il sottoscritto e la squadra di Report sono pronti ad affrontare l’ennesimo audit o verifiche, avendo già passato tutte le altre». E incalza: «Report merita rispetto». La linea dell’azienda - spiegano fonti di Viale Mazzini - è improntata alla cautela. Ranucci resta parte lesa nella vicenda, ma al vaglio ci saranno il metodo Report, i rapporti con le fonti e le collaborazioni. La Rai richiama le linee guida dell’Ebu e del Contratto di Servizio, che impongono «criteri netti e chiari» per il giornalismo d’inchiesta, come «imparzialità ed indipendenza», «accuratezza nello svolgimento delle inchieste», «verifica rigorosa delle fonti e alla gestione corretta di esse». L’azienda «intende tutelare la propria immagine e quella del giornalismo del servizio pubblico».

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