Israele verso il voto: coalizioni alla pari, l’ipotesi dello stallo 

Tel Aviv. Israele si prepara all’ipotesi di un nuovo stallo politico dopo le elezioni del 27 ottobre. Gli ultimi sondaggi confermano che né la coalizione del premier Benjamin Netanyahu né le opposizioni sembrano in grado di raggiungere i 61 seggi necessari per formare un governo. Secondo il sito Ynet, il presidente Isaac Herzog starebbe valutando la possibilità di un esecutivo di unità nazionale guidato da Netanyahu e dal suo principale avversario, Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore dell’esercito. L’ufficio presidenziale ha precisato che ogni iniziativa sarà esaminata dopo la comunicazione dei risultati elettorali.

Il sondaggio di Channel 12 assegna 23 seggi al partito Yashar! di Eisenkot, contro i 20 del Likud di Netanyahu. La lista degli ex premier Yair Lapid e Naftali Bennett otterrebbe 13 seggi, i partiti di estrema destra dei ministri Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich rispettivamente 8 e 6. La Lista Unita araba ne avrebbe 8, il partito islamico Ra’am 5 e I Democratici, formazione di sinistra, 9.

L’ipotesi di un governo di unità sul modello del 1984 si fonderebbe sull’assenza di ostilità personali tra Netanyahu ed Eisenkot. L’accordo potrebbe prevedere una premiership a rotazione, con Netanyahu alla guida nella prima fase, ma richiederebbe l’esclusione dal governo di Ben-Gvir e Smotrich. Il premier dovrebbe inoltre rinunciare a iniziative unilaterali sulla riforma della giustizia e accettare una commissione indipendente d’inchiesta sul massacro del 7 ottobre e sulle responsabilità dell’apparato di sicurezza.

Tra le ipotesi circolate figura anche un’amnistia per Netanyahu, imputato per corruzione e frode, da utilizzare come leva per favorirne il ritiro dalla politica. Intanto Fitch Ratings mantiene il giudizio sul credito israeliano ad A, con prospettive negative. Netanyahu punterebbe a restare premier per altri due anni, per poi ritirarsi e candidarsi alla presidenza.

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