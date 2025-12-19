VaiOnline
San Francesco.
20 dicembre 2025 alle 00:27

«Irregolarità in tre reparti». Guerra all’Asl 

Ispezione in Neurologia, Medicina e Geriatria. Scontro sugli incarichi? 

Ispezione all’ospedale San Francesco. È successo ieri, giorno in cui erano in corso gli ultimi colloqui per la formazione della graduatoria dei nuovi direttori generali delle Aziende sanitarie regionali. Una selezione alla quale non può partecipare, perché non ha i requisiti, l’attuale commissario dell’Asl 3 di Nuoro, Antonio Zuccarelli. Un passaggio tutt’altro che secondario anche perché Zuccarelli che, secondo indiscrezioni, potrebbe già da oggi o domani non essere più alla guida dell’azienda sanitaria, avrebbe accompagnato gli ispettori insieme ad alcuni medici. Alla visita avrebbero preso parte anche la segretaria particolare della presidente della Regione, ad interim assessora alla Sanità, Alessandra Todde: si tratta di Annalisa Canova, consigliera comunale di maggioranza, presente in qualità di esponente politica regionale. A seguito dell’ispezione, l’Asl di Nuoro ha poi diffuso un comunicato ufficiale con pesantissime accuse, ma generiche e senza nessun dettaglio.

Le criticità

«La Direzione strategica aziendale dell’Asl 3 di Nuoro comunica che, a seguito di un piano di controlli a campione effettuati presso il presidio ospedaliero San Francesco, sono state riscontrate una serie di inefficienze, irregolarità gestionali e mancato compimento di atti obbligatori, che riguardano alcune unità operative. Sarà cura della direzione Asl intervenire al fine di assicurare il buon funzionamento dei reparti in questione, e per ripristinare la legalità e l’efficienza, garantendo la continuità dei servizi, anche a seguito di ripetute segnalazioni da parte di cittadini e associazioni». Parole pesanti, che parlano di inefficienze, irregolarità gestionali, omissioni, illegalità. Accuse che, secondo più osservatori, dovrebbero trovare prima spazio nelle sedi competenti, come la Procura, soprattutto se accompagnate da una relazione dettagliata.

I reparti

Secondo le informazioni, l’ispezione avrebbe riguardato tre reparti: Neurologia, Medicina e Geriatria, tutti afferenti all’area del Dipartimento diretto dal dottor Mauro Pisano. Dalla direzione del San Francesco, presidio guidato da Grazia Cattina, in corsa per una poltrona da manager, nessun commento. Si sottolinea che si tratta di problematiche organizzative, criticità gestite dai diversi livelli gerarchici nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza, di pazienti e operatori.

