VaiOnline
Il blitz.
05 febbraio 2026 alle 00:35

Irregolarità a bordo, la Blue Ocean fermata al porto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stata bloccata in porto a Cagliari dalla Guardia Costiera la nave cargo Blue Ocean A, battente bandiera delle isole Saint Kitts and Nevis che, nella serata del 29 gennaio, a causa di un’avaria al motore principale che l'aveva resa ingovernabile, aveva rischiato il naufragio lungo le coste dell'Isola di San Pietro avvicinandosi pericolosamente agli scogli. La tragedia è stata evitata solo grazie al provvidenziale intervento dei soccorsi, coordinati dall’elisoccorso della Guardia costiera di Cagliari, nonché grazie al contributo fornito dagli equipaggi della società Rimorchiatori Sardi, a cui nei prossimi giorni verrà recapitata una lettera personale di ringraziamento da parte del Contrammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo della Sardegna centro-meridionale.

Dall'ispezione dei militari, infatti, sono emerse numerose irregolarità legate al funzionamento dei sistemi antincendio, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni della plancia. Sotto il vaglio degli ispettori anche il grado di addestramento dell'equipaggio nella gestione delle emergenze e non da ultimo le condizioni di vita e lavoro a bordo. In tutto le non conformità riscontrate sono state 54, di cui ben 30 motivo di detenzione.

Su disposizione della Capitaneria di Porto la nave non potrà ripartire dal porto di Cagliari sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control. Nelle settimane precedenti le verifiche si sono estese anche a bordo di una nave portacontainer, ormeggiata nel porto canale di Cagliari, battente bandiera delle Isole Marshall, anche essa detenuta. In questo caso sono emerse irregolarità tali da comportare il trasferimento diretto della nave in un cantiere, dove verranno eseguite le necessarie riparazioni. Inoltre, a causa della assenza tra i documenti della nave della certificazione attestante la conformità rispetto alle normative europee sui materiali pericolosi installati a bordo, l'unità è stata bandita dai porti dell'Unione europea e al comandante è stata erogata una sanzione amministrativa di 10mila euro euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 