Irregolarità a bordo, la Blue Ocean fermata al porto 

È stata bloccata in porto a Cagliari dalla Guardia Costiera la nave cargo Blue Ocean A, battente bandiera delle isole Saint Kitts and Nevis che, nella serata del 29 gennaio, a causa di un’avaria al motore principale che l'aveva resa ingovernabile, aveva rischiato il naufragio lungo le coste dell'Isola di San Pietro avvicinandosi pericolosamente agli scogli. La tragedia è stata evitata solo grazie al provvidenziale intervento dei soccorsi, coordinati dall’elisoccorso della Guardia costiera di Cagliari, nonché grazie al contributo fornito dagli equipaggi della società Rimorchiatori Sardi, a cui nei prossimi giorni verrà recapitata una lettera personale di ringraziamento da parte del Contrammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo della Sardegna centro-meridionale.

Dall'ispezione dei militari, infatti, sono emerse numerose irregolarità legate al funzionamento dei sistemi antincendio, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni della plancia. Sotto il vaglio degli ispettori anche il grado di addestramento dell'equipaggio nella gestione delle emergenze e non da ultimo le condizioni di vita e lavoro a bordo. In tutto le non conformità riscontrate sono state 54, di cui ben 30 motivo di detenzione.

Su disposizione della Capitaneria di Porto la nave non potrà ripartire dal porto di Cagliari sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control. Nelle settimane precedenti le verifiche si sono estese anche a bordo di una nave portacontainer, ormeggiata nel porto canale di Cagliari, battente bandiera delle Isole Marshall, anche essa detenuta. In questo caso sono emerse irregolarità tali da comportare il trasferimento diretto della nave in un cantiere, dove verranno eseguite le necessarie riparazioni. Inoltre, a causa della assenza tra i documenti della nave della certificazione attestante la conformità rispetto alle normative europee sui materiali pericolosi installati a bordo, l'unità è stata bandita dai porti dell'Unione europea e al comandante è stata erogata una sanzione amministrativa di 10mila euro euro.

