Investito da un’auto, grave un 96enne 

L’allarme è scattato poco prima delle 19.30 per un 96enne, investito mentre attraversava la strada in via Stamira, davanti alle torri di Monreale. È stato immediato l’intervento delle ambulanze del 118: dopo le prime cure sul posto, il pensionato è stato trasportato in codice rosso nel pronto soccorso del Santissima Trinità. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita: avrebbe riportato delle fratture facciali. La Polizia locale si è occupata di eseguire i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è stato ancora definito se il 96enne stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente di ieri sera sarebbe avvenuto nel tratto di strada di via Stamira tra le Poste e lo sterrato vicino all’incrocio con via Ruggero Bacone e via Giovanni Acuto. L’auto che ha colpito il pensionato sarebbe stata diretta verso la rotonda di Pirri, quella che porta alla 131 dir, via Peretti e all’Asse Mediano.

Il conducente del veicolo si è fermato per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo delle ambulanze. C’è stata fin da subito grande preoccupazione, soprattutto per l’età dell’uomo coinvolto. Dopo l’impatto avrebbe riportato in particolare traumi facciali, tra cui fratture al naso che avrebbero reso necessario il trasporto in pronto soccorso. Al Santissima Trinità è stato visitato e curato dai medici che successivamente hanno deciso per il ricovero nel reparto di chirurgia maxillo-facciale.

RIPRODUZIONE RISERVATA