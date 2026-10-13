Investita sulle strisce pedonali, donna finisce al San Francesco 

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri mattina poco dopo mezzogiorno via Manzoni.

La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Ford Focus station wagon che, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe accorta della sua presenza.

Fortunatamente, l’auto che viaggiava a bassa velocità ha colpito la donna ferendola solo al piede, ed evitando conseguenze più gravi. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto il 118 che ha accompagnato la vittima all’ospedale San Francesco e la pattuglia della polizia locale che ha avviato gli accertamenti.

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