Investita da un’auto: una 55enne in ospedale 

Attimi di paura ieri mattina in via Castiglione, dove una donna di 55 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10. La donna è stata soccorsa immediatamente dagli operatori del 118, che dopo aver stabilizzato i parametri vitali sul luogo dell’impatto l’hanno trasportata in codice rosso, per la dinamica dell’incidente, all’ospedale Brotzu. La 55enne ha riportato un trauma cranico ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente del veicolo si è fermato subito dopo l’impatto e ha prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Sul posto sono intervenute anche una pattuglia della Polizia locale, che si è occupata della messa in sicurezza del tratto stradale, della gestione della viabilità cittadina e dei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per chiarire quanto accaduto sarà necessario attendere gli accertamenti degli agenti, che hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento dell’investimento.

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