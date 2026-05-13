Invasione di topi in via del Lentisco  Emergenza sanitaria tra le abitazioni 

La notte escono a banchettare. Ed è una vera emergenza igienico sanitaria. Decine di topi, ripresi anche da alcuni abitanti con i loro telefoni cellulari, passano da un terreno alla scalinata alla fine di via del Lentisco all’angolo con via delle Spighe, a Pirri: qui spesso vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. Ma le immagini della notte tra martedì e ieri, con molti roditori che vanno avanti e indietro a pochi metri dall’ingresso delle abitazioni della zona, meritano una risposta, così come le segnalazioni e proteste dei residenti. In particolare la situazione riguarderebbe un terreno di un privato: qui in mezzo alle erbacce oramai i topi sono numerosi.

L’impegno

La presidente della Municipalità di Pirri ha saputo del video e della situazione ieri mattina e si è subito attivata. «L’amministrazione comunale sta seguendo con la massima attenzione le segnalazioni riguardanti la presenza di topi a Pirri. Ho già richiesto la possibilità di un intervento di derattizzazione in via del Lentisco: la salute pubblica è la nostra priorità. Come Municipalità monitoreremo l’intervento giorno per giorno per garantire il rapido ritorno alla normalità. Confido anche nella collaborazione di tutti i cittadini nel rispettare le regole e gli orari di conferimento dei rifiuti per non vanificare le operazioni e per mantenere più a lungo possibile il decoro urbano».

La preoccupazione

Il caso è stato segnalato anche da Matteo Atzori, esponente di Fdi a Pirri: «Oramai si parla di una colonia di topi, portatori di malattie per l’uomo come avvenuto nei recenti casi di cronaca. Il problema dei rifiuti è stato sottovalutato da chi avrebbe dovuto governare la città in questi anni. Servono più controlli, telecamere e che ci si occupi anche delle periferie». (m. v.)

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