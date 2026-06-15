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Bari.
16 giugno 2026 alle 00:42

Invalido per lo Stato, sui social cammina 

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Bari. Per quasi 20 anni avrebbe percepito indebitamente pensione di invalidità civile e accompagnamento in quanto invalido al cento per cento, costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Nella realtà, era sano, capace di camminare. A scoprirlo sono stati i finanzieri che hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli, nel nord Barese, con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200mila euro.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura di Foggia, l'indagato sui social postava video in cui camminava senza problemi smentendo così la diagnosi di menomazione fisica che, dal 2007, gli ha consentito di percepire le agevolazioni. In alcune immagini l'uomo «appariva deambulare in posizione eretta e senza sostegni» spiega la Gdf. Così sono partiti gli accertamenti, supportati anche da video, che hanno confermato che l'uomo fosse in grado di camminare. Il 50enne è stato segnalato anche agli enti competenti «per interrompere l'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali riconosciute al falso invalido». Il caso sarà segnalato «alla Procura regionale della Corte dei Conti per i conseguenti profili di responsabilità erariale».

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