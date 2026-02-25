Perché è fondamentale la logopedia?

Dopo un ictus, la vita della persona e della sua famiglia può cambiare profondamente. Disturbi del linguaggio, della comunicazione e della deglutizione sono frequenti e possono compromettere autonomia e qualità di vita. Il logopedista è il professionista che aiuta le persone colpite da ictus a recuperare. Superata una breve fase di recupero spontaneo, la riabilitazione è fondamentale per migliorare le funzioni compromesse. Un intervento precoce e continuativo sfrutta la plasticità cerebrale e favorisce il recupero nel tempo, migliorando la qualità della vita. Anche piccoli progressi possono rappresentare grandi traguardi.