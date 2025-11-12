VaiOnline
Siamaggiore.
13 novembre 2025 alle 00:34

Interruzioni di energia elettrica a sorpresa, scoppia la rivolta 

L'interruzione della corrente elettrica a causa dei lavori sulle linee viene segnalata solo con i volantini incollati sui pali a ridosso degli stessi interventi. Un sistema che sta creando non pochi disagi ai cittadini. Che protestano in Comune tanto da spingere il sindaco, Davide Dessì, ad accusare senza mezzi termini Enel Energia: «Tutto questo è assurdo, anche perché non tutti si accorgono che nei pali sono presenti i fogli. Ecco perché molte volte tante persone la mattina, a sorpresa, si sono trovate senza corrente in casa. I disagi sono soprattutto però per le attività commerciali come la macelleria, che pochi giorni fa ha dovuto ritirare tutta la carne dal banco. Nel tabacchino ci sono stati anche dei problemi ai macchinari».

Dessì si chiede perché il Comune non venga avvisato, anche perché «ai miei colleghi viene sempre segnalato il disservizio. Perchè a me no? Nel nostro protocollo non arriva mai la comunicazione, altrimenti l’avviso verrebbe comunicato».

Da Enel fanno sapere che «solitamente la pec arriva anche ai Comuni, anche se l'azienda non è tenuta a farlo». Fa sapere inoltre che «oggi ci sono i mezzi moderni per sapere delle interruzioni elettriche sul cellulrare attraverso i servizi e-Notify o l'app Io». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

