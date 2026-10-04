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Roma.
05 ottobre 2026 alle 01:23

Insulti e minacce contro don Coluccia 

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Roma. Insultato e minacciato da una decina di persone durante una passeggiata per la legalità al Quarticciolo, quartiere alla periferia di Roma da tempo al centro di una forte stretta da parte delle forze dell’ordine contro lo spaccio di droga. Bersaglio di quelle frasi don Antonio Coluccia, già preso di mira in passato in circostanze analoghe in altre zone “difficili” della città.

La notte scorsa il prete antispaccio, che è sotto scorta, era in strada all’iniziativa per la legalità a cui partecipava anche Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, quando è stato avvicinato da un gruppo di persone che hanno iniziato a insultarlo. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno identificato e denunciato tre cittadini tunisini con l’accusa di minacce aggravate. Un episodio che ha innescato la solidarietà della politica, dal sindaco Roberto Gualtieri al vicepremier Matteo Salvini.

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