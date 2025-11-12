Inseguì la vittima con il furgone, chiesti sette anni 

Sette anni di reclusione per tentato omicidio. È la richiesta avanzata ieri dalla pm Sandra Maria Benedetta Picicuto nei confronti di Alessandro Frau, accusato di aver inseguito e speronato con il suo furgone Luca Zuddas, nipote della sua ex compagna. Il fatto il 21 ottobre 2019 a Nuoro. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe atteso la vittima nei pressi di casa, poi l’avrebbe inseguita da Città Giardino fino a via Milano, tentando di buttarla fuori strada e sparando tre colpi di pistola «Una vera e propria azione da film - ha detto la pm - con altissima potenzialità lesiva e volontà di uccidere, solo per caso non riuscita». Il movente: la rivelazione da parte di Zuddas alla zia di una relazione extraconiugale del compagno. La pm Picicuto ha definito l’episodio «un vero agguato» e ha chiesto la condanna senza attenuanti. Richiesta di penale responsabilità avanzata anche dalla parte civile, con Monica Cacciotta. La difesa, con l’avvocata Nazzarena Tilocca, ha sostenuto che non è stato provato il tentativo di omicidio e ha richiamato la perizia dell’ingegnere Giancarlo Leoni, secondo cui la dinamica dello speronamento «è inverosimile» e i danni ai mezzi «non compatibili» con l’urto descritto.

