Iniziati i lavori per realizzare la Mediateca  

Dopo tanti anni di abbandono nell’ex scuola in via Donizetti a Sestu sono partiti i lavori per realizzare la nuova sede della Mediateca Comunale. Spazi ampi e un grande giardino, un passo avanti per la biblioteca attualmente in via Roma, in una palazzina ormai troppo piccola per il numero di libri e di visitatori.

«Con la consegna formale del cantiere all’impresa e l’avvio effettivo dei lavori – riassume il consigliere con delega ai Lavori Pubblici e Cultura, Matteo Taccori –, prende il via la trasformazione dell’ex scuola San Salvatore nella nuova Mediateca Comunale. L’intervento del primo lotto, sostenuto da oltre 1,1 milioni di euro di investimenti, vedrà la conclusione delle opere programmata entro il 2027». Poi aggiunge: «È il coronamento di un percorso che ho seguito e promosso fin dalla fase preliminare di studio antecedente alla progettazione, garantendo la massima continuità amministrativa tra la scorsa consiliatura e la nuova, per unire la riqualificazione urbana allo sviluppo culturale».

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