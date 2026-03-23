Inizia l’operazione Sassuolo 

È vero che tra la gara di Pisa e l’ultima col Napoli sono rientrati diversi giocatori importanti, ma l’emergenza, di fatto, si concluderà nel momento in cui tutti i giocatori a disposizione di Pisacane avranno ritrovato una condizione atletica quanto meno accettabile. E da questo punto di vista, indubbiamente, la sosta va in soccorso dell’allenatore del Cagliari che spera, in queste due settimane, di ritrovare il miglior Deiola, ma anche il miglior Gaetano, il miglior Folorunsho e il miglior Mazzitelli. E, soprattutto, il miglior Kiliçsoy che non ha saltato un allenamento ma più di altri - ha ammesso lo stesso tecnico rossoblù anche alla vigilia del match con i partenopei - ha pagato il Ramadan (che si è concluso giovedì sera).

I cinque nazionali

Intanto, i rossoblù stanno ricaricando le energie mentali staccando la spina, o almeno ci hanno provato. Nonostante la terza sconfitta di fila, Pisacane, complice appunto la pausa, ha deciso di concedere tre giorni e mezzo di riposo ai giocatori e allo staff che si ritroveranno, dunque, questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione. Alla ripresa del campionato, sabato 4 aprile, è in programma la sfida al Mapei Stadium con il Sassuolo. Assenti giustificati oggi i cinque nazionali. In particolare, i due azzurri Caprile e Palestra (giovedì iniziano gli spareggi per i Mondiali contro l’Irlanda del Nord), Kiliçsoy e Obert. Tra l’altro, se il turco e lo slovacco dovessero - come probabile - superare il primo ostacolo - rispettivamente, contro la Romania e il Kosovo - si sfiderebbero poi nella partita decisiva. Impegni internazionali amichevoli, invece, per Sulemana. Il ghanese è atteso dalle sfide con Austria e Germania. Liteta, invece, ha dovuto rinunciare alla chiamata dello Zambia per il “4 Nations Tournament” per una contusione alla caviglia rimediata in allenamento. A sorpresa, non è stato convocato dalla Colombia Mina per le amichevoli con Croazia e Francia.

Corsa contro il tempo

Tutti gli altri in campo, eccetto gli infortunati. E se per Felici e Idrissi - entrambi traditi dal crociato - la stagione è già finita, per Borrelli e Belotti potrebbe ricominciare proprio dalla sfida col Sassuolo. L’ex Brescia è più avanti, già la settimana scorsa ha svolto un lavoro personalizzato in campo e questa che, di fatto, comincia oggi ad Asseminello potrebbe essere quella giusta per forzare insieme ai compagni. Lo stesso “Gallo”, reduce pure lui dalla rottura del crociato, ha praticamente completato il percorso di riabilitazione post intervento e si appresta ora a iniziare quello decisivo, di riavvicinamento al gruppo. E l’appuntamento di Reggio Emilia diventerebbe - nel caso - un obiettivo, almeno per rincominciare a riassaporare il clima partita dalla panchina in vista dello scontro diretto con la Cremonese, sette giorni dopo alla Domus. Contro il Sassuolo, rientrerà sicuramente Obert dal turno di squalifica che dovrà, invece, scontare ora Dossena complice l’ammonizione (era diffidato) rimediata venerdì contro il Napoli nel finale.

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