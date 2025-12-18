Inizia l’inverno: cross e indoor (ma non solo) 

La stagione invernale, che l’atletica per tradizione dedica alle campestri e alle manifestazioni al coperto, nell’Isola si apre con due corse su strada. Domenica a Cagliari, il Colle di San Michele sarà teatro dell’ormai consueto appuntamento “Giancarlo corre con noi”. La tredicesima edizione del Memorial Giancarlo Mura (curata da Quelli che il colle e Runners Cagliari) prevede ritrovo alle 8.30 e partenza alle 9.30. Si corre su un anello da circa 2,2 km da ripetere quattro volte per la gara e due per la passeggiata non agonistica. Previste anche prove giovanili su distanze ridotte.

Il nuovo anno

Nel calendario appena rilasciato dal Comitato Regionale Fidal, anche la prima gara del 2026 è su strada: è la tradizionale Coppa Epifania (48ª edizione, abbinata al 32° Memorial Ennio Podda) che in passato a Dolianova è stata disputata in versione campestre. Si correrà il 6 gennaio su un circuito di un chilometronel cuore del paese. A partire da domenica 11 la parola passerà a cross e indoor.

Festival del cross

Il parco cagliaritano delle Saline e di Molentargius sarà teatro della prima prova del campionato sardo di corsa campestre, organizzata dal Cagliari Marathon Club. Assegnerà il titolo regionali di Società Promesse e Seniores, Cadetti, Allievi e Juniores. La seconda delle quattro prove in cui si articola il Festival del Cross distribuirà a Pabillonis il 18 gennaio i titoli individuali Cadetti e Allievi e quelli per Società Master. Il 1° febbraio, a Ozieri, i Ragazzi correranno per il campionato sardo di Società, Seniores e Promesse per il titolo del “corto” (3 km) e i Master Over 35 per quelli individuali di categoria. Chiusura a Olbia il 15 febbraio con in palio anche i campionati individuali per Ragazzi, Juniores e, per il cross lungo (10 o 8 km) Promesse e Seniores, in tutti i casi maschili e femminili. Febbraio sarà anche il mese dei campionati italiani: Master domenica 8 a Rocca di Papa (Lazio), giovanili e assoluti il 22-23 a Selinunte (Sicilia).

Al coperto

Parallelamente alle campestri, inizierà l’attività indoor, che in Sardegna si limita ai 60 (piani e ostacoli) e ai salti nell’angusto corridoio di Ceramica, a Iglesias. Prima prova domenica 11 gennaio, nella seconda (il 25) saranno già in palio i titoli sardi assoluti e, una settimana più tardi, quelli Allievi e Cadetti. Infine, il 22 febbraio toccherà ai campionati sardi Master. I titoli italiani saranno assegnati ad Ancona il 7/8 febbraio (Juniores e Promesse), 14/15 febbraio (Allievi) e 28 febbraio/1° marzo (Assoluti).

Le altre specialità

Naturalmente l’attività prosegue anche in altri settori. Nei lanci le prove regionali invernali si svolgeranno il 18 gennaio (a Sassari) e il 15 febbraio (sede da definire). Su strada, l’appuntamento più importante sarà il 22 febbraio, quando si svolgerà la mezza maratona di Oristano. Per la prima riunione outdoor su pista, infine bisognerà attendere il 28 marzo con i campionati di prove multiple.

