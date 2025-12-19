Inedito bis mondiale per Sirena e Dessy 

Campioni per due anni di seguito. È una storica vittoria quella ottenuta a Vilamoura, in Portogallo, Lorenzo Sirena e Alice Dessy. I due atleti dello YC Cagliari si confermano campioni (fatto rarissimo) nel Youth Sailing World Championship nella Nacra 15 (il doppio volante propedeutico al Nacra 17). La loro è stata una prestazione perfetta: dopo aver vinto tutto (anche il Mondiale assoluto) chiudono un fantastico 2025 con questa meritata vittoria mai ad altri equipaggi sardo, tantomeno due volte di seguito.

Lorenzo e Alice sono partiti male per una valutazione sbagliata nella prima prova, giocandosi così la possibilità di altri eventuali scarti, mentre i francesi li incalzavano. Ma come veri professionisti hanno tenuto la calma e collezionato una serie di prove perfette. La rinunciato al Campionato Europeo, un mese fa, ha pagato, regalando loro questo obiettivo molto ambito da tutti i giovani velisti.L’ Italia ha vinto anche nella classe iQFoil con l’anconetana Medea Falcioni e l’argento con Matteo Saoncelli. Soddisfatta, anche per il terzo Nations Trophy vinto dall’Italia, la dt giovanile Alessandra Sensini,che ha voluto sottolineare il grande impegno dei tecnici azzurri tra i quali da anni figura il cagliaritano Gigi Picciau, ex atleta dello Yacht Club Cagliari.

