Incursione nel magazzino di Mondo Convenienza: rubate le carte carburante 

I ladri hanno raggiunto il piazzale del magazzino di Mondo Convenienza, in via Mario Betta, nella zona industriale al confine con il comune di Elmas e a ridosso della strada statale 554, prendendo di mira i furgoni dell’azienda parcheggiati nel piazzale. Dopo aver forzato la serratura di alcuni mezzi, i malviventi (l’ipotesi è che siano state più persone a entrare in azione) hanno portato via le carte carburante dei furgoni. Il bilancio finale del colpo deve essere ancora quantificato: dopo un primo sopralluogo, ieri mattina all’alba, da parte degli agenti della Squadra Volante, la Polizia attende che il responsabile del magazzino di Mondo Convenienza presenti la querela con tutti i dettagli.

Per ora, secondo una prima ricostruzione dei poliziotti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, chi ha agito durante la notte tra domenica e ieri, avrebbe raggiunto il piazzale, danneggiando alcuni furgoni per portare via le carte carburante aziendali e altri oggetti di poco valore. L’incursione potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della ditta. Le immagini verranno consegnate quando verrà presentata la querela da parte dei responsabili dell’azienda, ieri al lavoro per quantificare i danni e il bottino finale del furto.

Gli agenti della Polizia ipotizzano un’azione compiuta da almeno due individui che si sarebbero mossi in modo rapido, riuscendo ad aprire diversi mezzi utilizzati per le consegne dei mobili e complementi d’arredo dell’azienda. (m. v.)

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