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21 luglio 2026 alle 00:16

Incidente sull’Asse mediano, traffico paralizzato per ore 

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Ennesima mattinata da incubo sull’Asse mediano, dove ieri il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore a causa di un incidente. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 11, all’altezza dello svincolo di Genneruxi in direzione Sestu, coinvolgendo almeno due auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, anche se precauzionalmente sono comunque intervenute le ambulanze del 118. Pesanti, invece, le conseguenze alla viabilità.

In seguito all’incidente, infatti, entrambi i veicoli – un’Audi e una Fiat Seicento – hanno bloccato l’intera carreggiata, paralizzando il traffico diretto dal Poetto verso Pirri e la 131 dir. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro, ma anche per gestire il grande flusso di veicoli rimasti bloccati sull’Asse mediano. Per tutta la durata delle operazioni, il traffico è stato deviato. Parecchi i disagi degli automobilisti che sono stati costretti a fare inversione di marcia per cercare poi percorsi alternativi. Solo nel primo pomeriggio, una volta liberata la carreggiata, la situazione è tornata alla normalità. Per l’ennesima volta, però, è bastato un incidente per paralizzare l’Asse mediano.

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